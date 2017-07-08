Меланья Трамп пыталась прервать переговоры мужа с Путиным

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин почти два с половиной часа беседовали на своей первой официальной встрече на саммите G20 в Гамбурге, хотя изначально предполагалось, что переговоры займут 30 минут. О содержании их разговора позже подробно рассказали американский госсекретарь Рекс Тиллерсон и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщают РИА Новости.
Так, говоря о длительности переговоров, Тиллерсон отметил, что никто из лидеров не хотел останавливаться. По его словам, в какой-то момент в переговорную комнату даже заглянула первая леди США Меланья Трамп, чтобы попробовать убедить их закончить переговоры, но у нее это не получилось.
"Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. Люди заглядывали за дверь переговорной комнаты. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда выудить. Очевидно, она не смогла это сделать", - сообщил он журналистам.
По словам Тиллерсона, Трамп и Путин быстро нашли общий язык. "Оба лидера, я бы сказал, сошлись очень быстро. Ясно, что между ними сложилась позитивная химия", - сказал госсекретарь США.
Между тем, на саммите российский лидер лично познакомился с женой американского президента. Путин и Меланья обменялись парой фраз и пожали друг другу руки. Позже они встретились за одним столом.
По словам Сергея Лаврова на встреча Путина и Трампа удалось договориться о нескольких конкретных вещах. В частности, Россия и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии начиная с 9 июля, обе страны обязуются обеспечивать выполнение режима прекращения огня всеми группировками в этом районе. Кроме того обе страны договорились создать канал связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений. Отдельной темой была ситуация вокруг ядерной программы КНДР.
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