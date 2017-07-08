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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Меланья Трамп пыталась прервать переговоры мужа с Путиным

Просмотров:659 Опубликовано: Сегодня, 08:43
Меланья Трамп пыталась прервать переговоры мужа с Путиным
© Reuters
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин почти два с половиной часа беседовали на своей первой официальной встрече на саммите G20 в Гамбурге, хотя изначально предполагалось, что переговоры займут 30 минут. О содержании их разговора позже подробно рассказали американский госсекретарь Рекс Тиллерсон и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщают РИА Новости.

Так, говоря о длительности переговоров, Тиллерсон отметил, что никто из лидеров не хотел останавливаться. По его словам, в какой-то момент в переговорную комнату даже заглянула первая леди США Меланья Трамп, чтобы попробовать убедить их закончить переговоры, но у нее это не получилось.

"Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. Люди заглядывали за дверь переговорной комнаты. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда выудить. Очевидно, она не смогла это сделать", - сообщил он журналистам.

По словам Тиллерсона, Трамп и Путин быстро нашли общий язык. "Оба лидера, я бы сказал, сошлись очень быстро. Ясно, что между ними сложилась позитивная химия", - сказал госсекретарь США.

Между тем, на саммите российский лидер лично познакомился с женой американского президента. Путин и Меланья обменялись парой фраз и пожали друг другу руки. Позже они встретились за одним столом.

Меланья Трамп пыталась прервать переговоры мужа с Путиным

Меланья Трамп пыталась прервать переговоры мужа с Путиным

© Reuters

По словам Сергея Лаврова на встреча Путина и Трампа удалось договориться о нескольких конкретных вещах. В частности, Россия и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии начиная с 9 июля, обе страны обязуются обеспечивать выполнение режима прекращения огня всеми группировками в этом районе. Кроме того обе страны договорились создать канал связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений. Отдельной темой была ситуация вокруг ядерной программы КНДР.

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 12:08
Цитата: Лесник
Интересно, почему не освещаете происходящее на улицах Гамбурга?

Полный интернет и видео и статей.

Цитата: Швейк
Додик, домоооой!

Такая не терпеливая тёлка! lol
Правильно говорят: Муж голова, а жена шея - куда хочу туда верчу! lol
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 11:21
Анархисты устраивают поджоги и грабежи. Догадываюсь, кто за всем этим стоит. Но происходящее никак не влияет на ход саммита.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:41
НуНу
Қыӡық қой. Осы мақала, Қаӡақ елiнiң дүние-жүӡiнiң кiндiгi емес екенiнiң айғағы.
 
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  • Лесник
  • botden
  • Димон
  • мунайши73
 Маривана (Посетители) Сегодня, 10:35
Лесник,
А нам такое нельзя показывать. Люди могут всерьез начать думать, что от них что-то зависит...

legalize it...
 
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  • Лесник
 Димон (Посетители) Сегодня, 10:28
Цитата: Лесник
Интересно, почему не освещаете происходящее на улицах Гамбурга?

По той же причине что и происходящее 26 марта и 12 июня, чтоб рабы не набирались плохих привычек.
uhmylka Не показывают только у рабов,в других странах наверняка показывают...

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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  • Лесник
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:06
Додик, домоооой! lol
 
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  • Швейк
  • Маривана
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  • мунайши73
 Лесник (Посетители) Сегодня, 09:49
Заголовок делает Меланью кровожадным монстром..
Интересно, почему не освещаете происходящее на улицах Гамбурга?
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 08:55
Осы ангиме неге керек екен, дам болсын жазган макала
 
 

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