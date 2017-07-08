Чиновника в Кызылординской области задержали за взятки

Заместителя акима Казалинского района Кызылординской области задержан за взятки. Эту информацию сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в ответе на запрос.
Как стало известно, антикоррупционная служба Кызылординской области расследует уголовное дело в отношении заместителя акима Казалинского района Кызылординской области Армана Каржаубаева. Проведенным расследованием установлено, что в период с февраля по май 2017 года высокопоставленный чиновник неоднократно получал взятки от акимов сельских округов и руководителей подведомственных организаций на общую сумму 590 000 тенге. За денежное вознаграждение замакима оказывал покровительство и содействовал в трудоустройстве в акимат района.
2 июня этого года Каржаубаев был задержан и с санкции суда арестован. Следствие продолжается.
Арман Каржаубаев родился в 1974 году. Юрист, учитель истории и географии, экономист. Имеет диплом Кызылординского государственного университета имени Коркыт-ата, является выпускником университета "Болашак". Трудовую деятельность начал в 1991 году простым учителем. До должности заместителя акима Казалинского района работал заместителем заведующего отделом аппарата акима Кызылординской области, директором областного департамента по защите прав детей Министерства образования и науки, руководителем областного управления по защите прав детей.
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