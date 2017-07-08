Джохар Утебеков разъяснил снижение штрафов за нарушение стоп-линии в Казахстане

Известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков рассказал, какие еще нарушения ПДД в Казахстане попадают под категорию "нарушение стоп-линии", передает Tengrinews.kz.



"Многие видели приятную новость. Штраф за нарушение стоп-линии снижен с 5 МРП (11 345 тенге) до 3 МРП (6 807 тенге). Конечно, всем осточертел штраф именно за это мелкое нарушение. В Алматы он приходил с камер большинству водителей. Но это неполная подача изменения части 1 статьи 601 КоАП", - написал юрист на своей странице в Facebook. Новые штрафы ждут водителей Казахстана с 15 июля 2017 года. По его словам, на самом деле это общий штраф за "знак" или "разметку". Он применяется, когда в КоАП нет специального штрафа за нарушение знака или разметки. Например, отдельное взыскание есть за парковку под знаком "Остановка запрещена". Некоторые нарушения Утебеков описал через примеры на улицах Алматы.



"Что еще относится к "знаку" и "разметке", кроме заезда за стоп-линию?

1. Езда по "выделенке".

2. Поворот вторым рядом в нарушение знака или разметки.

3. Проезд под знак "Движение запрещено". Красно-белый круг. Вспомните запрещенные заезды в акимат Алматы. Сюда же входит и проезд под "кирпич" без "встречки".

4. Проезд или поворот без торможения под знак STOP "Движение без остановки запрещено".

5. Нарушение сплошной в попутном направлении. Куча любителей вклиниться с нарушением разметки на проспекте Аль-Фараби от "Нурлы-тау" до "Есентай-молла". Еще много хитрых щемится на мост через сплошную на развязках.

6. Нарушение одинарной сплошной во встречном направлении. У нас полиция милостиво не считает это "встречкой".

7. Езда на мотоцикле, грузовике, там где знак им это не позволяет", - перечислил адвокат. За все подобные нарушения штраф снижен до трех месячных расчетных показателей.



"Итак, штраф снижен за все эти нарушения! Это и коррупцию снизит, и пощадит карманы водителей. Напомню, как и при других нарушениях, признать вину (кроме фиксации камерами) выгодно. Тогда штраф составит 50 процентов, то есть 1,5 МРП (3 404 тенге). Так что не давайте взяток", - заключил Джохар Утебеков. Напомним, 4 июля Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в закон РК "О дорожном движении".