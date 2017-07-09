Жители Шымкента приготовили яичницу на раскаленном солнцем бетоне

Жители Шымкента сняли видео, на котором продемонстрировали, какая жаркая погода установилась в регионе. Они без огня, на солнце приготовили яичницу и выложили процесс в соцсеть YouTube, передает Today.kz со ссылкой на региональный портал Otyrar.kz.
Участники кулинарного эксперимента поставили сковороду с маслом на раскаленный солнцем бетон и разбили в нее сырые яйца. Не прошло и двух минут, как яйца были пожарены до готовности.
Многие пользователи соцсетей из Шымкента отмечают аномально высокую температуру воздуха. С сильной жарой внутри помещений порой не справляются даже мощные кондиционеры.
По прогнозу синоптиков, 9 июля будет последним днем с температурой воздуха выше 42 градусов, а 10 и 11 июля возможна гроза с кратковременным дождем. Температура воздуха ближайшей недели не поднимется выше 36 градусов.
Напомним, 8 июля в четырех регионах Казахстана из-за сильной жары объявили штормовое предупреждение. Плюс 40-45 градусов прогнозировалось в Алматинской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.