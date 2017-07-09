Жители Шымкента приготовили яичницу на раскаленном солнцем бетоне





Жители Шымкента сняли видео, на котором продемонстрировали, какая жаркая погода установилась в регионе. Они без огня, на солнце приготовили яичницу и выложили процесс в соцсеть YouTube, передает Today.kz со ссылкой на региональный портал Otyrar.kz.Участники кулинарного эксперимента поставили сковороду с маслом на раскаленный солнцем бетон и разбили в нее сырые яйца. Не прошло и двух минут, как яйца были пожарены до готовности.Многие пользователи соцсетей из Шымкента отмечают аномально высокую температуру воздуха. С сильной жарой внутри помещений порой не справляются даже мощные кондиционеры.По прогнозу синоптиков, 9 июля будет последним днем с температурой воздуха выше 42 градусов, а 10 и 11 июля возможна гроза с кратковременным дождем. Температура воздуха ближайшей недели не поднимется выше 36 градусов.Напомним, 8 июля в четырех регионах Казахстана из-за сильной жары объявили штормовое предупреждение. Плюс 40-45 градусов прогнозировалось в Алматинской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях.