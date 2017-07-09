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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Жители Шымкента приготовили яичницу на раскаленном солнцем бетоне

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 07:31
Жители Шымкента приготовили яичницу на раскаленном солнцем бетоне
Иллюстративное фото
Жители Шымкента сняли видео, на котором продемонстрировали, какая жаркая погода установилась в регионе. Они без огня, на солнце приготовили яичницу и выложили процесс в соцсеть YouTube, передает Today.kz со ссылкой на региональный портал Otyrar.kz.

Участники кулинарного эксперимента поставили сковороду с маслом на раскаленный солнцем бетон и разбили в нее сырые яйца. Не прошло и двух минут, как яйца были пожарены до готовности.



Многие пользователи соцсетей из Шымкента отмечают аномально высокую температуру воздуха. С сильной жарой внутри помещений порой не справляются даже мощные кондиционеры.

По прогнозу синоптиков, 9 июля будет последним днем с температурой воздуха выше 42 градусов, а 10 и 11 июля возможна гроза с кратковременным дождем. Температура воздуха ближайшей недели не поднимется выше 36 градусов.

Напомним, 8 июля в четырех регионах Казахстана из-за сильной жары объявили штормовое предупреждение. Плюс 40-45 градусов прогнозировалось в Алматинской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях.
Источник: Today.kz
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