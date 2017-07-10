Древнейший человек из сибирской пещеры оказался маленькой девочкой

Международная группа исследователей из России, Германии, Канады и Италии выяснили, что зуб, найденный в Денисовской пещере в 1984 году, принадлежит молодой представительнице денисовцев. Она жила примерно за 20 тысяч лет до древних людей этого вида, ранее обнаруженных в том же месте раскопок. Статья антропологов опубликована в журнале Science Advances.



Денисовский человек является видом или подвидом вымерших людей, немногочисленные останки которого (два зуба) были впервые найдены в галереях Денисовской пещеры в Алтайском крае. На настоящий момент все обнаруженные здесь фрагменты представлены фалангой мизинца и несколькими зубами. Результаты анализа выделенной из фрагментов ДНК показали, что денисовцы являлись родственниками неандертальцев и отделились от них около 500 тысяч лет назад. При этом их предок разошелся с Homo sapiens примерно 700 тысяч лет назад.



Обнаруженные в 1984 года останки находились в различных стратиграфических слоях, образованных 60 и 227 тысяч лет назад. Возраст более молодых фрагментов достигал 30-50 тысяч лет.



Ученые проанализировали митохондриальную ДНК (мтДНК), выделенную из зуба (обозначенного как Denisova 2), который залегал на большей глубине и, следовательно, был самым древним. Также известно, что он принадлежал ребенку. Геномные последовательности сравнили с мтДНК других останков и построили филогенетическое дерево — схему, демонстрирующую родственные связи между особями. Оказалось, что Denisova 2 на 20-38 тысяч лет старше Denisova 8 — останков денисовца, который до этого считался одним из самых древних (его возраст более 100 тысяч лет).



Анализ ядерной ДНК показал, что останки принадлежали девочке. Кроме того, удалось установить, что генетическое разнообразие между денисовцами, проживающими в разное время в пещере, довольно низкое, что может указывать на изолированность их популяции.