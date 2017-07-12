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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новый вирус-шантажист обнаружен в Сети

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 19:25
Новый вирус-шантажист обнаружен в Сети
Иллюстративное фото
В Сети обнаружен вирус-вымогатель, требующий вознаграждение за нераспространение личных данных, передает Lenta.ru, со ссылкой на сайт компании McAfee.

Как поясняется, исследователи компании обнаружили вредонос LeakerLocker в магазине приложений Google Play. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сотрудники компании утверждают, что, в отличие от остальных вирусов-вымогателей, LeakerLocker не шифрует личные данные пользователей, а незаметно создает их резервную копию. После этого он угрожает разослать информацию всем контактам из телефонной книги и привязанной к гаджету электронной почты. Чтобы предотвратить отправку фотографий, переписок и истории браузера, жертвам придется заплатить 50 долларов.

Исследователи обнаружили в Google Play сразу две такие программы - Booster & Cleaner Pro и Wallpapers Blur HD. В магазине приложений выставлены положительные оценки, а в комментариях преобладают отзывы довольных пользователей.

В компании посоветовали попавшимся на уловку злоумышленников не реагировать на угрозы хакеров и сообщили о своем открытии в Google. На момент написания заметки Booster & Cleaner Pro и Wallpapers Blur HD удалены из онлайн-магазина приложений.
Подробнее: https://tengrinews.kz/internet/novyiy-virus-shantajist-obnarujen-v-seti-322187/
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Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Швейк
 Егерь (Посетители) Сегодня, 20:29
У меня не так давно вирь пришел на ноут с обновлением винды или сервиса леново. Черный экран с неподвижным курсором я победил, спасибо знающим людям. Аваст определил вирус, и почикал. На плей-маркете ловил виря на свою самсу, скачав "косынку". С тех пор только пао-пао на досуге расковыриваю. Давно знаю, что немало прог и игрух с вирусами раздают.
 
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  • Егерь
 Швейк (Посетители) Сегодня, 19:44
Гугл, ты задолбал! Почему вирусы распространяются через твой магазин приложений? Где контроль?!! podzatylnik
 
 

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