Новый вирус-шантажист обнаружен в Сети

В Сети обнаружен вирус-вымогатель, требующий вознаграждение за нераспространение личных данных, передает Lenta.ru, со ссылкой на сайт компании McAfee.



Как поясняется, исследователи компании обнаружили вредонос LeakerLocker в магазине приложений Google Play. Об этом сообщает официальный сайт организации.



Сотрудники компании утверждают, что, в отличие от остальных вирусов-вымогателей, LeakerLocker не шифрует личные данные пользователей, а незаметно создает их резервную копию. После этого он угрожает разослать информацию всем контактам из телефонной книги и привязанной к гаджету электронной почты. Чтобы предотвратить отправку фотографий, переписок и истории браузера, жертвам придется заплатить 50 долларов.



Исследователи обнаружили в Google Play сразу две такие программы - Booster & Cleaner Pro и Wallpapers Blur HD. В магазине приложений выставлены положительные оценки, а в комментариях преобладают отзывы довольных пользователей.



В компании посоветовали попавшимся на уловку злоумышленников не реагировать на угрозы хакеров и сообщили о своем открытии в Google. На момент написания заметки Booster & Cleaner Pro и Wallpapers Blur HD удалены из онлайн-магазина приложений.

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