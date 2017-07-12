Из автомобилей «Запорожец» создали трансформера-«укробота»

Одесский скульптор Александр Милов собрал трансформера из двух автомобилей марки «Запорожец» и назвал его «Укробот». Об этом в среду, 12 июля, сообщает «РИА Новости Украина».
Художник объяснил, что хотел создать дедушку робота Бамблби — главного героя мультипликационного сериала Transformers: Animated. «Легенда такова, что они оказались здесь еще до зарождения планеты и были первыми протоукраинцами. Это одесский дедушка Бамблби, будет еще бабушка. Это пилотная версия», — цитирует агентство Милова.
«Укробот» был создан для участия в художественном фестивале FEST MRII, который проходил в начале июля в Николаевской области.
В мае главный художник киевского музея Второй мировой войны Анатолий Гайдамака анонсировал размещение рядом со скульптурой «Родина-мать» мемориального комплекса под названием «Агрессия России».
Киев регулярно обвиняет Москву в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России. Москва со своей стороны опровергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.
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