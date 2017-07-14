В китайском магазине открыли камеру хранения для мужей

Торговый центр в Шанхае открыл камеру хранения, куда покупательницы могут сдать своих спутников, не желающих ходить по магазинам. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает BBC News.



Для каждого мужчины предусмотрена отдельная стеклянная будка со стулом и компьютером, на который установлены игры 1990-х годов. Первые несколько месяцев услуга будет бесплатной. В будущем женщинам, решившим сдать заскучавшего супруга на хранение, придется вносить небольшую сумму при помощи мобильного телефона (ее размер не уточняется).



Китайское издание The Paper поговорило с мужчинами, опробовавшими сервис. Один из них остался полностью доволен, отметив, что как будто «снова вернулся в школу». Другой похвалил задумку, но посетовал на отсутствие в будке вентиляции и кондиционера.



В 2016 году сообщалось, что в Новосибирске открыли детский сад для взрослых. Основными развлечениями для воспитанников стали лепка из пластилина, пение и другие творческие занятия. В основном интерес к детсаду проявили мужчины в возрасте от 28 до 40 лет и женщины от 23 до 30 лет.