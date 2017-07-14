Неизвестный устроил резню на пляже в Египте: убиты и ранены туристы

Неизвестный преступник напал на туристов на одном из пляжей Египта, сообщает РИА Новости.



Как говорится в заявлении египетских сил безопасности, две иностранных туристки погибли, еще четверо иностранцев получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на отдыхающих на пляже отеля Sunny Days El Palacio Resort в курортном городе Хургада на Красном море. Отмечается, что нападавший задержан.



По данным агентства Reuters, ссылающегося на данные источников, погибли две украинские туристки. Четырех пострадавших доставили в больницу.



Как сообщает агентство со ссылкой на министерство внутренних дел, мотив нападавшего не установлен. Предварительное расследование установило, что нападавший, вероятно, приплыл с соседнего общественного пляжа.



По данным портала "Ахль Маср", пострадали двое туристов из Сербии и один из Польши. По информации издания, нападавший страдает психическим заболеванием.



Позже РИА Новости сообщило, что среди пострадавших есть одна женщина с гражданством России и Украины, которая получила поверхностные ранения. Отмечается, что ее жизни ничто не угрожает.

