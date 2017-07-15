Перекусы без "перегруза": как не отравиться арбузом?

Лето приносит казахстанцам массу удовольствий, в том числе и гастрономических: спеет сладкая черешня, повсеместно созревают яблоки, наливаются соком душистые персики. Но с особой любовью относятся наши соотечественники к арбузам, открывая "полосатый сезон" уже в середине июля.Делать это со спокойной душой (и желудком) без последствий для здоровья получается не всегда. Редакция Today.kz, наступившая на вражеские "грабли" и попавшись в ловушку недобросовестных продавцов, решила помочь своим читателям. Именно поэтому сегодня мы расскажем о том, как правильно выбирать арбузы, чтобы не отравиться, и что делать, если это вдруг произошло. Читаем и внимаем!1. Благодатный сезонПотребительская пора арбузов начинается в середине июля, однако именно в этот период весьма высок шанс наступить на "бахчевую мину" не слишком замедленного действия. На самом деле сезон здоровых и спелых арбузов приходится на вторую половину августа-начало сентября, но, как вы понимаете, не каждый из нас способен отказать себе в удовольствии поскорее попробовать летнюю ягодку.2. Только "правильные" местаГде только не продаются арбузы! В магазинах, супермаркетах, всевозможных торговых лавочках, у подъездов и даже на обочинах дорог. Чтобы не отравиться "неправильными" арбузами, избегайте несанкционированных мест продажи и покупайте их только в крупных продуктовых магазинах и овощных палатках с навесными тентами. Арбузы там раскладываются на подтоварниках, которые устанавливаются на высоте пятнадцать сантиметров над полом/землей.3. Покажите мне его паспорт!Качество и полезность арбуза, как и любого другого продукта, подтверждает специальный сертификат. Правда, у самой ягоды его не "выпросишь", а потому просите продемонстрировать паспорт качества товара продавца арбузов. Если у него нет на руках оригинала документа, взгляните на ксерокопию, обращая особое внимание на качество печати.4. Никаких "боевых" раненийАрбуз всегда должен быть целым! Даже если торговец говорит, что продает стопроцентно южные и спелые ягоды, а корочка повреждена потому, что они "выжили" в конкурентной борьбе, впитав в себя силу родной земли, не верьте словам! Смотрите в оба — и на арбуз, и на корку: на ней не должно быть трещин, помятостей и гнилых мест. Разрезанные арбузы продавать запрещено — отравиться ими еще проще, чем кажется.5. Когда размер имеет значениеБольшинство покупателей стараются выбирать арбуз побольше, рассчитывая, что он будет не только самым сладким и вкусным, но и накормит большую семью. Но размер ягоды — не показатель качества, а потому лучше брать арбуз средней величины, соблюдая правило "золотой середины".6. Твердая и блестящаяВкусные и здоровые "полосатики" всегда тверды в корочке, блестят боками, ногтями не протыкаются. Если вы без труда смогли повредить арбуз, отложите его в сторону. И уж тем более не покупайте, если, растирая область повреждения пальцами, ощущаете аромат свежескошенной травы. Это не признак того, что скоро пойдет дождь, а скорее того, что вы можете отравиться незрелым арбузом.7. Желтый бочок, а за ним "хвостик"Характерные для многих арбузов ярко-желтые пятна, появляющиеся на боках, говорят о том, что плод перестал вырабатывать хлорофилл, то есть остановился в росте. О годности арбуза говорит и знаменитый "сухой хвостик". Правда, появляется он не только у спелых ягод, но и у незрелых.8. Звонкие "арбузихи"Вы знали, что арбуз — товарищ двуполый? Мальчики-арбузы менее сладкие, имеют выпуклую "попку", а более вкусные девочки — плоскую, с широким кружочком. Кстати, определить "арбузиху" можно еще и по звонкому звуку (он слышится при постукивании), и по кожуре, которая при сдавливании немного потрескивает.Согласно нормам безопасности, допустимая норма нитратов в арбузе не должна превышать 60 миллиграммов на один килограмм, но часто этот показатель бывает превышен. Недобросовестные производители, дабы достичь высокой урожайности и приблизить срок созревания арбузов, пичкают их азотными удобрениями, имеющими свойство накапливаться в грунте и просачиваться в ягодную мякоть.Но можно ли определить "нездоровый" арбуз на глаз? Очень даже, просто разрезав его пополам и внимательно изучив со всех сторон. Насторожить при этом должны:излишне насыщенный, красноватый цвет мякоти с проступающим фиолетовым оттенком;желтые волокна, которые идут от сердцевины арбуза по направлению к корке;блестящая поверхность среза, в норме "искрящаяся" крупинками.Домашняя проверка арбуза: "гадание" на нитратахКоличество нитратов в арбузе можно определить в домашних условиях, просто опустив его в тазик с водой. Если всплывет — товар качественный и арбуз можно смело употреблять в пищу, если пойдет ко дну — количество азотных удобрений превышает норму.Еще один хороший метод, который поможет обезопасить себя от отравления: нужно раскрошить небольшой кусочек арбузной мякоти, а затем опустить ее в тазик с водой минут на пятнадцать. Если она приобретет бледно-розовый оттенок, смело режьте оставшийся арбуз, а если станет ярко-розовой или даже красной, такую ягоду, даже здоровую с виду, лучше не есть.Не забывайте промывать арбуз под проточной водой, потому что только так можно удалить нитраты, имеющие привычку распределяться по кожуре неравномерным образом. Именно поэтому не нужно съедать мякоть до самой корочки: это не только невкусно, но и вредно для здоровья.Если вы скушали арбуз, который был перекормлен нитратами, вовсе не обязательно, что у вас случится сильнейшее отравление. С невысокой концентрацией этих веществ организм способен справиться самостоятельно, в других же случаях вы должны ему помочь.Как правило, характерные признаки отравления возникают примерно через два-шесть часов после употребления арбуза, причем мучается пострадавший чаще всего от:сильной боли в животе и газообразования;поноса, непроходящей тошноты и рвоты;головной боли и головокружения;повышения температуры тела (небольшого);уменьшения частоты пульса.К более серьезным последствиям можно отнести появление одышки, перепады давления и неровный сердечный ритм. Наконец, к опасным симптомам отравления арбузом относятся пожелтевшие белки глаз и ощущение горечи во рту — верные признаки того, что печень сильно поражена.Если отравление относится к легкой степени, лечиться вы сможете у себя дома. В первую очередь вам необходимо промыть желудок.Выпейте четыре-пять стаканов воды без газа, чтобы спровоцировать рвоту. Можно добавить в жидкость марганцовку или соль, только не переусердствуйте с количеством препарата.При потере сознания промывать желудок запрещается, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути и не спровоцировали удушье.Процесс очищения производится до того момента, пока из желудка не начнет выходить прозрачная вода. После этого необходимо пропить активированный уголь, "Энтеросгель", "Полисорб" или "Смекту".Для ускоренного выведения токсинов разрешено употребить горячий сладкий чай с лимоном. Кушать сразу вряд ли захочется, но если аппетит придет, в первые три дня лучше воздерживаться от поедания копченых, жирных и острых блюд.Нельзя пить жаропонижающие и обезболивающие препараты, а также медикаменты, которые останавливают диарею, дабы не затормозить выведение токсических веществ из организма.Если вы регулярно теряете сознание, диарея становится невыносимой, а рвота не прекращается, срочно вызывайте скорую помощь. Это особенно важно, если арбузом отравился маленький ребенок или беременная женщина, которые находятся в особых категориях риска.Мы надеемся, что наши советы помогут вам выбирать качественные, спелые и очень вкусные арбузы, которые вы будете поглощать с большим удовольствием и безо всякого вреда для здоровья!