Роженица умерла после кесарева сечения в Атырау

В Атырау после кесарева сечения умерла роженица. Молодая мама родила двойняшек, но так и не успела их увидеть, передает "Мой ГОРОД".
Это были четвертые роды 27-летней женщины посредством кесарева сечения. Помимо двойняшек у роженицы остались еще трое детей трех, шести и семи лет. Несчастный случай произошел 5 июля в областном родильном доме. Девушка считалась повторнородящей и состояла на учете в 4-ой городской поликлинике.
"4 июля беременная сама вызвала скорую, ее привезли в областной родильный дом. Операцию по кесареву сечению ей делали высококвалифицированные врачи со стажем более 10 лет. В настоящее время проведена судебно-медицинская экспертиза, по данному факту проводится проверка, в ней принимают участие и специалисты республиканского Центра по защите прав матери и ребенка, - сообщила руководитель областного управления здравоохранения Маншук Аймурзиева в ходе координационного совета по вопросам развития региональной медицины.
Как сообщили в пресс-службе областного ДВД, по факту смерти 27-летней роженицы, произошедшей в областном роддоме 5 июля, на основании заявления пострадавшей стороны от 8 июля текущего года возбуждено уголовное дело по статье 317 части 3 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекший по неосторожности смерть человека". Ведется досудебное расследование.
Отметим, в конце декабря прошлого года в Атырау скончалась роженица вместе с ребенком.
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