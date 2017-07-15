Начали действовать новые штрафы для казахстанских водителей

Введены в действие некоторые нормы закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения", передает Tengrinews.kz.



Соответствующий закон был подписан Главой государства 3 июля. Его положения вводятся в действие с 15 июля 2017 года, за исключением поправок в Налоговый кодекс РК, касающихся расширения перечня государственных регистрационных номерных знаков, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года.



Введена административная ответственность инвалидов за управление транспортным средством в состоянии опьянения в виде лишения права управления транспортными средствами на три года (часть 4 статьи 46 КоАП).



В целях исключения различного толкования части третьей статьи 596 КоАП данная норма конкретизирована в части привлечения к административной ответственности водителей, выехавших на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе при выезде, сопряженном с разворотом или поворотом. Нарушители будут лишаться права управления транспортными средствами на один год. В МВД разъяснили поправку о лишении прав за разворот и поворот через двойную сплошную.



Сокращен размер штрафа с пяти до трех МРП за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой (часть 1 статьи 601 КоАП). Увеличен срок лишения права управления транспортным средством с двух до трех лет за отказ от освидетельствования на состояние опьянения (часть 4 статьи 613 КоАП). Исключена ответственность за оставление пассажирами кабины транспортного средства в случае его остановки сотрудником органов внутренних дел, военной полиции без его разрешения (части 12 и 13 статьи 613 КоАП). В законе "О дорожном движении" отменен запрет на перевозку пассажиров в ночное время (с 23 часов до шести часов утра) посредством нерегулярных перевозок автобусами в междугородном, межрайонном сообщениях. В целях снижения административных барьеров при замене водительского удостоверения исключена обязанность по сдаче экзамена для проверки знаний правил дорожного движения при истечении срока действия водительского удостоверения.



С 19 до 18 лет снижен возраст для военнослужащих на управление транспортными средствами категории "D" (автобусы). Для фиксации действий сотрудников органов внутренних дел при остановке транспортного средства водители наделены правом проведения фото- и видеосъемки. Закреплены обязанности полицейского после остановки транспортного средства: незамедлительно подойти, представиться, предъявить по требованию водителя служебное удостоверение, разъяснить причину остановки, предъявить данные радара (если он использовался).



Установлена обязанность водителя по выполнению законных требований сотрудника полиции, остановившего транспортное средство. Должностные лица уполномоченного органа наделены компетенцией по вынесению предписаний в сфере дорожного движения, ранее такими полномочиями были наделены только главные государственные инспекторы безопасности дорожного движения. В целях правовой конкретизации понятия "специальные мероприятия", которое является одним из оснований остановки транспортного средства в примечании статьи 52 Закона, раскрыто ее содержание ("специальные мероприятия" - оперативно-профилактические, оперативно-розыскные, охранные мероприятия и антитеррористические операции, проводимые правоохранительными и специальными государственными органами). Снят запрет на нанесение аэрографии на транспортные средства.



Снижен возраст (с 25 до 21 года) и исключено требование о наличии стажа управления другими транспортными средствами, необходимые для получения права управления транспортными средствами категории "Tm" (трамвай). Установлен запрет на движение велосипедов по пешеходным переходам. Гражданам государств - членов Евразийского экономического союза разрешено управление транспортными средствами на основании международных или иностранных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской или иной трудовой деятельности.



С 1 января 2018 года будет расширен перечень государственных регистрационных номерных знаков, за выдачу которых предусматриваются повышенные размеры государственной пошлины: цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 - 5 700 процентов от МРП; без привязки к цифровому обозначению с одинаковым буквенным обозначением ААА (АА), ВВВ (ВВ), ССС (СС), …, ZZZ (ZZ) - 5 700 процентов от МРП; цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковым буквенным обозначением - 28 500 процентов от МРП; цифрового обозначения 100, 111, 200, …, 999 с одинаковым буквенным обозначением - 19 400 процентов; цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковым буквенным обозначением - 11 400 процентов.