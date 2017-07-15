МИК приступило к созданию базы социальных роликов - Абаев

МИК приступило к созданию базы социальных роликов. Об этом в Facebook сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает Tengrinews.kz.
"Дорогие друзья, министерство приступило к созданию базы социальных роликов, которые будут транслироваться в эфире отечественных и вместо рекламных блоков - на зарубежных телеканалах", - сообщил Абаев. Первый ролик, опубликованный на телеканале Хабар, призывает детей чаще навещать своих родителей. В ролике успешный бизнесмен отменяет все важные переговоры после звонка матери и приезжает помочь ей.
Отметим, в ноябре прошлого года Министерство национальной экономики РК предложило законодательно обязать казахстанские телеканалы бесплатно транслировать социальную рекламу в дневное время. Такие нормы предполагает проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам рекламы.
"Законопроектом вводится обязанность для теле-, радиоканалов по размещению на безвозмездной основе социальной рекламы в размере не менее 1 процента от общего объема вещания в месяц (14,4 минуты в сутки)", - отмечал вице-министр национальной экономики РК Айдар Арифханов в ходе презентации в Мажилисе Парламента РК.
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