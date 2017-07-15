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Умерла единственная получившая Филдсовскую премию женщина-математик

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 19:32
Умерла единственная получившая Филдсовскую премию женщина-математик
Мариам Мирзахани/Фото Stanford University
Иранский математик и единственная женщина, получившая Филдсовскую премию, Мариам Мирзахани скончалась в возрасте 40 лет в Стэнфорде. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает издание Tehran Times.

Причиной смерти, вероятно, стал рак груди, который обнаружили у Мирзахани четыре года назад. В последнее время она лежала в больнице, так как ее состояние значительно ухудшилось.

Математику вручили престижную международную награду в 2014 году. Ее отметили с формулировкой «за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и в теорию пространств их модулей». Премию присуждают раз в четыре года ученым не старше 40 лет.

В 1999 году Мирзахани переехала в США. Через пять лет она получила докторскую степень в Гарвардском университете, а еще через четыре года стала профессором Стэнфордского университета.

Среди других достижений математика — премия Блюменталя Американского математического общества (2009), награда имени Руфь Саттер (2013) и приз Математического института Клэя (2014).
Источник: Lenta.ru
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