Умерла единственная получившая Филдсовскую премию женщина-математик

Иранский математик и единственная женщина, получившая Филдсовскую премию, Мариам Мирзахани скончалась в возрасте 40 лет в Стэнфорде. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает издание Tehran Times.
Причиной смерти, вероятно, стал рак груди, который обнаружили у Мирзахани четыре года назад. В последнее время она лежала в больнице, так как ее состояние значительно ухудшилось.
Математику вручили престижную международную награду в 2014 году. Ее отметили с формулировкой «за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и в теорию пространств их модулей». Премию присуждают раз в четыре года ученым не старше 40 лет.
В 1999 году Мирзахани переехала в США. Через пять лет она получила докторскую степень в Гарвардском университете, а еще через четыре года стала профессором Стэнфордского университета.
Среди других достижений математика — премия Блюменталя Американского математического общества (2009), награда имени Руфь Саттер (2013) и приз Математического института Клэя (2014).
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