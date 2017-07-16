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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Британка забыла у себя в глазу 27 линз

Просмотров:35 Опубликовано: Сегодня, 08:23
Британка забыла у себя в глазу 27 линз
Фото из открытых источников
В Великобритании офтальмолог обнаружил в глазу у женщины 27 линз, которые она забыла снять, сообщает The Mirror.

Как сообщается, женщина пришла к врачу, чтобы удалить катаракту. Во время осмотра офтальмолог обратил внимание на синеватую пелену на глазном яблоке. Выяснилось, что у женщины в глазу осталось 27 линз. Во время первого осмотра врач снял 17 линз, во время второго - остальные десять.

Сама пациентка позже рассказала, что даже не предполагала, что в ее глазу находится такое количество линз. По информации издания, она носила одноразовые ежедневные линзы в течение 35 лет.

По признанию офтальмолога, это первый подобный случай за 20 лет практики. Из-за того, что пациентка ходила с линзами слишком долго, у нее образовалось гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока.

Через две недели после извлечения линз из глаза пациентка сообщила, что чувствует себя намного лучше.


Источник: Tengrinews.kz
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