Британка забыла у себя в глазу 27 линз

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27 Contact-Lenses removed from Eye https://t.co/1dv0ZQRMJg pic.twitter.com/g9pTxJjkON— Nerdcore (@NerdcoreBlog) 15 июля 2017 г.
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