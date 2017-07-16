Британка забыла у себя в глазу 27 линз

В Великобритании офтальмолог обнаружил в глазу у женщины 27 линз, которые она забыла снять, сообщает The Mirror.Как сообщается, женщина пришла к врачу, чтобы удалить катаракту. Во время осмотра офтальмолог обратил внимание на синеватую пелену на глазном яблоке. Выяснилось, что у женщины в глазу осталось 27 линз. Во время первого осмотра врач снял 17 линз, во время второго - остальные десять.Сама пациентка позже рассказала, что даже не предполагала, что в ее глазу находится такое количество линз. По информации издания, она носила одноразовые ежедневные линзы в течение 35 лет.По признанию офтальмолога, это первый подобный случай за 20 лет практики. Из-за того, что пациентка ходила с линзами слишком долго, у нее образовалось гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока.Через две недели после извлечения линз из глаза пациентка сообщила, что чувствует себя намного лучше.