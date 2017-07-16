В Twitter шутят о снимке спрятавшегося между двумя Бушами Клинтона

Пользователей соцсетей развеселил снимок, на котором бывший президент США Билл Клинтон нашел удачное место на памятнике двум его коллегам Бушам. Клинтон улыбается и выглядывает из-за руки одного из них, передает Today.kz.



Пост в соцсети разместил пресс-секретарь Клинтона, написав: "В Техасе все больше". Бронзовые Буш-старший и младший на снимке примерно в полтора раза выше Клинтона.



Сам 42-й президент США перепостил запись, обратившись к читателям с просьбой "не масштабировать".



За день фото собрало 1 855 ретвитов и более 6 500 отметок "нравится".



Пользователи восхищены чувством юмора политика.



Люди пишут:



"Он брат от другой матери".



"Люблю эту озорную ухмылку! Это исторически точное размещение! Показывает, что может случиться, когда умные, классные господа собрались вместе!"



"Скучаю по тем дням, когда политик мог заставить улыбнуться".



"Вне зависимости от политической принадлежности или вопросов Билл Клинтон знает, что не стоит принимать себя слишком серьезно! Мне это нравится".



"Почему он всегда выглядит как герой ситкома с какой-нибудь фирменной фразой наготове?"



Американский поэт Дуглас Пауэлл предложил бывшему президенту США назвать книгу мемуаров "Моя жизнь среди Бушей". А канадский журналист Даг Сандерс отметил, что это фото прекрасно иллюстрирует 90-е годы.



Напомним, Клинтон занимал пост президента США с 1993 по 2001 годы. До него страной руководил Джордж Буш-старший (1989 -1993), а после — Буш-младший (2001-2009).