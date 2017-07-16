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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Скончался Владимир Толоконников

Просмотров:536 Опубликовано: Сегодня, 10:49
Скончался Владимир Толоконников
Владимир Толоконников.
Скончался актер театра и кино Владимир Толоконников. Эту информацию подтвердили в Республиканском Академическом театре русской драмы имени Лермонтова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказала главный администратор театра Лермонтова Елена Дианова, актер умер в Москве ночью.

"Он только закончил работу над сериалом "СуперБобровы 2". В нашем театре он проработал более 40 лет. Он очень любил Казахстан, любил наш театр, и никогда не собирался переезжать в другую страну, хотя предложения были", - рассказала Дианова.

Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в городе Алма-Ата. Советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. В 1973 году окончил актерский факультет Ярославского театрального училища. Широкую известность получил после телефильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по одноименной повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Также сыграл главную роль в фильме П. В. Точилина "Хоттабыч", воплотив на экране образ древнего джинна, столкнувшегося с современной интернет-культурой.

За роль Хоттабыча получил Кинонаграду MTV-2007 в номинации "Лучшая комедийная роль". Толоконников снялся в более 60 фильмах и сериалах. Последние годы служил в Академическом театре русской драмы имени Лермонтова и параллельно снимался в кино. Был женат, вырастил двух сыновей, младший из которых по профессии также актер театра и кино.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:56
Аты қайырлы болсын ...
 
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  • Колдун
  • мунайши73
 manwyk (Посетители) Сегодня, 15:43
Светлую дорогу тебе туда,Владимир.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Лесник
  • Колдун
  • Швейк
  • мунайши73
 sergbodr (Посетители) Сегодня, 15:02
Жаль, его Шариков на все времена! Помним, скорбим!

 
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  • Лесник
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 Колдун (Посетители) Сегодня, 15:02
Эту… как её… переписку Энгельса с этим… как его — дьявола… с Каутским.

Счастливого тебе пути на небеса дорогой наш земляк,нет теперь Шарикова и только бессмертная память сохранится в фильмах и театре.

Человеку без документов строго воспрещается существовать.


Я ещё водочки выпью?


Слоны — животные полезные.


Вчера котов душили, душили
 rose rose prey

Я свободен !
 
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  • Колдун
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:55
Прощай, дядя Володя. Скорблю.
 
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 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 11:24
До конца считай трудился и работал. Жаль что ушел.
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:02
Как жаль! Его Шариков - роль на все времена. RIP rose rose
 
 

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