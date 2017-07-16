Скончался Владимир Толоконников

Скончался актер театра и кино Владимир Толоконников. Эту информацию подтвердили в Республиканском Академическом театре русской драмы имени Лермонтова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как рассказала главный администратор театра Лермонтова Елена Дианова, актер умер в Москве ночью.
"Он только закончил работу над сериалом "СуперБобровы 2". В нашем театре он проработал более 40 лет. Он очень любил Казахстан, любил наш театр, и никогда не собирался переезжать в другую страну, хотя предложения были", - рассказала Дианова.
Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в городе Алма-Ата. Советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. В 1973 году окончил актерский факультет Ярославского театрального училища. Широкую известность получил после телефильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по одноименной повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Также сыграл главную роль в фильме П. В. Точилина "Хоттабыч", воплотив на экране образ древнего джинна, столкнувшегося с современной интернет-культурой.
За роль Хоттабыча получил Кинонаграду MTV-2007 в номинации "Лучшая комедийная роль". Толоконников снялся в более 60 фильмах и сериалах. Последние годы служил в Академическом театре русской драмы имени Лермонтова и параллельно снимался в кино. Был женат, вырастил двух сыновей, младший из которых по профессии также актер театра и кино.
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