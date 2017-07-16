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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Свадебный кортеж в Жамбылской области попал в ДТП: 3 человека погибли

Просмотров:506 Опубликовано: Сегодня, 11:08
Свадебный кортеж в Жамбылской области попал в ДТП: 3 человека погибли
Кадр из видео в Instagram
Свадебный кортеж в Жамбылской области попал в жуткое ДТП, 3 человека погибли, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

Как сообщили в ДВД, 14 июля в 16.12 поступил звонок в скорую помощь Меркенского района о том, что произошло столкновение нескольких автотранспортных средств на трассе в селе Сыпытай батыр. На место происшествия выехали сотрудники полиции Меркенского района.

Прокурор Жамбылской области Ернат Сыбанкулов по телефону сообщил подробности происшествия.
"Автомашина марки Mercedes-Benz Gelandewagen под управлением 27-летнего водителя выехала на встречную полосу и совершила столкновение с ВАЗ 2114 и еще двумя автомашинами поочередно, одной из которых является служебная машина ДПС. Совершивший ДТП Gelendwagen являлся участником свадебного кортежа", - сообщил Сыбанкулов.

В результате ДТП на месте скончались пассажиры ВАЗ 2114 - женщина,1962 года рождения и девочка 2015 года рождения скончались на месте. Трое пассажиров одной из машин и водитель, совершивший столкновение, госпитализированы. Водитель ВАЗ скончался в больнице.

"Подозреваемый с санкции суда арестован, и ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры области. Он находится в больнице, но в отношении него принята санкция об аресте на два месяца", - заключил прокурор области.

По данным пресс-службы ДВД, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 части 4 УК РК в отношении водителя автомашины марки Mercedes Benz Gelandewagen, совершивший столкновение. Назначены ряд экспертиз. Ведется досудебное расследование.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Лесник
 Джулия (Посетители) Сегодня, 15:03
Если 27летний водитель Гелендвагена не будет наказан судом на много лет, то это никогда не закончится. Но почему-то уверена что "договорятся", даже не смотря на то что договариваться может и не с кем будет уже.
Эти свадьбы с понтами слишком часто заканчиваются такими вот авариями, пора бы уж закон изменить и аварию свадебных кортежей исключать из возможностей "договориться".

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • nadiuna
  • Джулия
  • Колдун
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:15
Не буду комментировать. Соболезнования родным погибших.
 
 

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