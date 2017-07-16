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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Мисс Кыргызстан" скончалась после продолжительной болезни

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:32
"Мисс Кыргызстан" скончалась после продолжительной болезни
Фото из Instagram.com
Победительница конкурса "Мисс Кыргызстан -2013" Жибек Нукеева скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщила в Facebook телеведущая Ассоль Молдокматова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Больно сообщать о непоправимом. Сегодня не стало Жибек Нукеевой - обладательницы титула "Мисс Кыргызстан ". Ей всего 22 года. Это искренняя, светлая девушка поразила в день нашего знакомства своей скромностью, лучезарностью и мягкостью характера. Мы скорбим. Это невосполнимая утрата для родных и близких. Люди приходят в этот мир с миссией - Жибек поистине была красой страны в лучшем проявлении. Именно по ней должны ориентироваться юные современницы - красива не только внешне, но и душой. Письмо Жибек о болезни (хандра-саркоме кости) и любви к мужу и родившемуся сыну, затронуло сердца миллионов людей. Она боролась из последних сил, но болезнь взяла верх, несмотря на то, что лечение проходило в лучших клиниках Италии, Турции, Израиля... она так любила жизнь", - написала Молдокматова.

Она добавила, что восьмимесячный сын девушки Иман пока еще не понимает какое горе произошло.
"Покойся с миром, Жибек. Пусть Земля тебе будет пухом. P.S. Хочу поблагодарить всех кыргызстанцев, даже школьников, кто участвовал в сборе средств, всех, кто в это не простое для Жибек время - боролся за ее выздоровление", - заключила телеведущая.

Напомним, о том, что титулованной "Мисс Кыргызстан" Жибек Нукеевой требуется помощь стало известно в декабре прошлого года. Девушка написала в социальных сетях, что смертельно больна, и попросила всех неравнодушных помочь ей остаться подольше с рожденным недавно сыном.
Источник: Tengrinews.kz
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