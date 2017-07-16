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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рейтинг Трампа на посту президента США стал самым низким за последние 70 лет

Просмотров:59 Опубликовано: Сегодня, 21:21
Рейтинг Трампа на посту президента США стал самым низким за последние 70 лет
Фото: reuters.com
36 процентов составил рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа. Неодобрение выразили 58 процентов опрошенных. Это самый низкий показатель для главы государства за последние 70 лет, передает Today.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Опрос провели издание The Washington Post и телеканал ABC.

43 процента респондентов похвалили решения Трампа в экономике, 41 процент высказались против, остальные воздержались.

"Больше половины (55 процентов) посчитали, что президент не добился прогресса в поставленных целях. Положительную динамику в этом вопросе увидели только 38 процентов жителей США", - сообщается в опубликованных итогах опроса.

Каждый второй участник опроса (48 процентов) не доверил бы главе государства вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Только треть респондентов (32 процента) полностью положились бы на Трампа в этом плане.

При этом 60 процентов опрошенных уверены, что Россия могла повлиять на результаты президентских выборов.
Источник: Today.kz
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