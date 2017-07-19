СМИ узнали причину отказа Египта признавать крушение А321 терактом

Египет отказывается признавать теракт причиной катастрофы самолета Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году из-за того, что опасается массовых исков со стороны родственников погибших. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый со следствием.
«Египет не признает теракт как причину крушения, поскольку это спровоцирует претензии к стране, не обеспечившей безопасность полетов, а также может стать причиной многочисленных исков со стороны родственников погибших», — сказал собеседник агентства.
«Интерфакс» также сообщает, что прямое авиасообщение между Россией и Египтом, закрытое после катастрофы А321, скорее всего, останется закрытым как минимум до конца 2017 года. «Египетская сторона не выходит на контакт и не приглашает наших специалистов по безопасности на очередной этап инспекции. В текущей ситуации вряд ли будет возможность провести необходимые мероприятия, завершить контроль безопасности и возобновить авиасообщение в этом году», — уточняет агентство со ссылкой на источник.
Более того, последние проверки безопасности выявили «серьезные недочеты в системе контроля допуска в "стерильную зону" аэропортов». «Отдельные граждане при проходе контроля безопасности обязательному досмотру не подвергались. Особенно это касалось женщин-пассажиров в традиционной одежде — никабах», — отметил источник.
Лайнер Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевший из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. Впоследствии ФСБ признала случившееся терактом.
В ноябре того же года власти России запретили прямое авиасообщение между Россией и Египтом. На аналогичный шаг пошли многие страны Европы и СНГ, но к настоящему моменту практически все они запрет сняли. Помимо России, прямое авиасообщение с Египтом остается закрытым у Великобритании.
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