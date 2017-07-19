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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

СМИ узнали причину отказа Египта признавать крушение А321 терактом

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 19:57
СМИ узнали причину отказа Египта признавать крушение А321 терактом
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Египет отказывается признавать теракт причиной катастрофы самолета Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году из-за того, что опасается массовых исков со стороны родственников погибших. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый со следствием.

«Египет не признает теракт как причину крушения, поскольку это спровоцирует претензии к стране, не обеспечившей безопасность полетов, а также может стать причиной многочисленных исков со стороны родственников погибших», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» также сообщает, что прямое авиасообщение между Россией и Египтом, закрытое после катастрофы А321, скорее всего, останется закрытым как минимум до конца 2017 года. «Египетская сторона не выходит на контакт и не приглашает наших специалистов по безопасности на очередной этап инспекции. В текущей ситуации вряд ли будет возможность провести необходимые мероприятия, завершить контроль безопасности и возобновить авиасообщение в этом году», — уточняет агентство со ссылкой на источник.

Более того, последние проверки безопасности выявили «серьезные недочеты в системе контроля допуска в "стерильную зону" аэропортов». «Отдельные граждане при проходе контроля безопасности обязательному досмотру не подвергались. Особенно это касалось женщин-пассажиров в традиционной одежде — никабах», — отметил источник.

Лайнер Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевший из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. Впоследствии ФСБ признала случившееся терактом.

В ноябре того же года власти России запретили прямое авиасообщение между Россией и Египтом. На аналогичный шаг пошли многие страны Европы и СНГ, но к настоящему моменту практически все они запрет сняли. Помимо России, прямое авиасообщение с Египтом остается закрытым у Великобритании.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 4 )

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Москит (Посетители) Сегодня, 20:56
Цитата: Erlan84
а че взять с англичанина

Это агличанин обычный корсар и ему всё равно кого и где.

Куснуть бы кое кого и кое куда.
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 20:43
Englishman, я так понял ты такой позиции рад ))) а че взять с англичанина у которого под носом одни террористы и которые задают тон правительству енглишнменам!! живите с этим )
 
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 Кимуля (Посетители) Сегодня, 20:36
Цитата: Englishman
террористов в Сирий

Бородатых вонючек. Сири"Й" lol алёёёо. draznilka
 
-7
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 Englishman (Посетители) Сегодня, 20:22
Начать неистово бомбить террористов в Сирий и считать что они на это никак не ответят, по мне было очень очень самонадеянно о стороны правительство РФ. Когда пинаешь зажатого в угол пса, будь готов к тому, что она может больно цапнуть в ответ...

God save the queen!
 
 

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