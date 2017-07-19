"Ордабасы" продали за полмиллиарда тенге

Самый знаменитый клуб Южного Казахстана продан на электронных торгах. Футбольную команду "Ордабасы" купили за полмиллиарда тенге, сообщает телеканал TVK-UKO.



Историческое событие в мире отечественного футбола состоялось 19 июля посредством электронных торгов. Отмечается, что слухи о приватизации клуба ходили последние два года. По данным телеканала, за право обладания "ордабасинцами" боролись целых три кандидата. Правда, кто стал заветным покупателем клуба, который на протяжении долгих лет финансировался из местного бюджета, пока неизвестно.



Ранее информация о продаже акционерного общества "Профессиональный футбольный клуб "Ордабасы" появилась на сайте реестра государственного имущества gosreestr.kz. Стартовая цена была установлена в размере 248 миллионов тенге. Среди желающих приобрести "ордабасинцев" были "БИИК "Спорт сервис", Спортивный центр "Намыс" и частное лицо. Кто из них заплатил рекордные 502 миллиона тенге, в областном управлении финансов не сообщили.



"Сегодня тендер состоялся. Кто явился покупателем? Это с руководством надо согласовать такую информацию. Пока мы еще договор не заключили. Покупатель еще может отказаться", - отметил главный специалист Управления финансов ЮКО.



Футбольный клуб "Ордабасы" был образован в 1998 году под названием "Томирис". В 2003 получил свое последнее название. В турнирной таблице Премьер-лиги Казахстана клуб занимает третью строчку с показателем в 38 очков. Какой будет политика его нового руководства, и отразится ли это на игровых результатах, неизвестно, отмечает телеканал.

