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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Илону Маску разрешили пробурить тоннель между Нью-Йорком и Вашингтоном

Просмотров:166 Опубликовано: Вчера, 22:09
Илону Маску разрешили пробурить тоннель между Нью-Йорком и Вашингтоном
Илон Маск Фото: Scott Olson / Getty Images
Илон Маск получил устное разрешение от правительства на строительство тоннеля от Нью-Йорка до Вашингтона. Об этом предприниматель написал в своем Twitter.

«Только что получил устное разрешение от правительства на строительство The Boring Company тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. Путь от Нью-Йорка до Вашингтона займет 29 минут», — написал Маск.

По его словам, тоннель соединит центры городов. Кроме того, в каждом из городов будет десяток въездов и выездов. В комментариях к посту пользователи негодуют, что Маск сделал преждевременный анонс, так как официального разрешения у него еще нет.

Работа над тоннелем будет идти параллельно проекту в Лос-Анджелесе от офиса SpaceX, который он начал в январе этого года. Для начала строительства на территории компании Маску не нужно согласовывать проект с властями. Однако для продолжения бурения ему необходимо будет получить соответствующее разрешение.

О своем новом проекте Маск объявил еще в конце декабря 2016 года. Он пожаловался, что его очень раздражают скорость движения автомобилей и пробки в городе, поэтому он решил начать копать тоннели. Многие восприняли это заявление как шутку, однако позже основатель SpaceX подтвердил свои намерения.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 23:57
Ауасы жоқ кеңiстiкте пойыӡдың жылдамдығы сағатына 1000-1200 шақырым болады. Болашақ осындай жобалардың артында. Мәск мырӡаға сәттiлiк ...
 
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tag_92 (Посетители) Вчера, 23:40
Цитата: Лесник
Когда Маску нечего делать,

А что им остается делать на таком уровне развития? Пока наши разбираются с технологией кладки асфальта, они уже успели придумать ракету для ровного приземления и вон туннель для преодоления более 300 км за 29 мин. Это разве не круто?

Жарко очень...может шапку снять!?
 
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Лесник (Посетители) Вчера, 22:17
Когда Маску нечего делать, он бурит тоннели. Обурел совсем.
 
 

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