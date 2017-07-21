Мощное землетрясение произошло у берегов Турции: 70 человек обратились в больницы

Не менее восьми повторных подземных толчков произошло у юго-западных берегов Турции после сильного землетрясения магнитудой 6,7, свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), сообщает РИА Новости.
Самый мощный афтершок имел магнитуду 5,1. Эпицентр произошедшего в ночь на пятницу землетрясения, по данным Геологической службы США, находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
Однако позже, как сообщил турецкий телеканал NTV c места событий, около 70 жителей Бодрума обратились в больницы после сильного землетрясения. По информации телеканала, пострадавшие получили травмы при падениях, покидая дома после начала землетрясения, часть из них в панике выпрыгнула из окон, получив переломы, ушибы и порезы. Отмечается, что серьезных травм ни у кого нет.
Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильными были в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла.
Землетрясение вызвало небольшое цунами. Как сообщила губернатор провинции Эсенгюль Дживелек, подземные толчки не привели к серьезным разрушениям. В то же время в результате землетрясения на греческом острове Кос погибли два человека и несколько получили ранения. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в Эгейском море в 16,2 километра от острова Кос, популярного среди туристов. Власти острова также сообщают о разрушениях, вызванных землетрясением.
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