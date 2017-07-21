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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Дочь Немцова попросила отменить приговор убийцам ее отца

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 18:34
Дочь Немцова попросила отменить приговор убийцам ее отца
Заур Дадаев Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Дочь политика Бориса Немцова просит отменить приговор по делу об убийстве ее отца и переквалифицировать дело на статью о посягательстве на жизнь общественного деятеля. Об этом в пятницу, 21 июля, ее адвокат Ольга Михайлова сообщила РИА Новости.

«Мы категорически не согласны с квалификацией преступления. Действия осужденных необходимо квалифицировать по статье 277 УК РФ ("Посягательство на жизнь общественного или политического деятеля")», — сказала Михайлова.

В жалобе адвокат просит отменить приговор и направить дело прокурору для переквалификации.

14 июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова выглядит странно. По мнению Кадырова, доказательства вины подсудимых являются сомнительными.

13 июля суд приговорил Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве политика, к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме него, по делу проходят Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы и Хамзат Бахаев. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет.

Все пятеро фигурантов были признаны виновными в убийстве по найму (пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (часть 3 статьи 222 УК РФ). В свою очередь, статья 277 УК РФ предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

Немцова застрелили в центре столицы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей за убийство, он объявлен в международный розыск. Киллером следствие и суд сочли Дадаева.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 7 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 19:55
Thornhill,
А остальные - лужково-ходарковские-батурино-березовские тоже ваши герои?

А Юрий Михайлович шутник, всего одна SMS-ка с фразой: "А под старыми пятиэтажками искали?" - и весь город стоит на ушах (c) lol
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 19:45
Цитата: saktau
Немцов герой

Герой на службе у государственного департамента сшп. Всё зачеркнул. Грешно даже предателя и лишенца обсуждать когда он варится в своём персональном котле в аду.
 
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  • Ян
  • Budweiser
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 19:40
Цитата: saktau
Немцов герой и патриот России погибший за правду!!!

Ещё один такой "патриот" и врагов России не нужно! lol
Хороши же ваши герои, обворовали народ России и в герои! lol
А остальные - лужково-ходарковские-батурино-березовские тоже ваши герои?

"Посягательство на жизнь общественного или политического деятеля")

А откуда у обзщественного деятеля миллиард? На паперти собирал?
 
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  • Thornhill
  • Ян
 Тьфу (Посетители) Сегодня, 19:30

Немцова застрелили в центре столицы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.
Пристрелили. kill uhmylka
 
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  • Sazan
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 Знакомый (Посетители) Сегодня, 19:19
Цитата: saktau
Немцов герой
Герои гибнут на посту , а не с бл..ми на мосту!!
 
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  • Ян
 Егерь (Посетители) Сегодня, 18:44
Нужно было жабжиков следом за Немцовым отправлять. Его убрали его же кураторы. Руками этих бармалеев.
Покойся с миром, Борис.
 
-3
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 saktau (Посетители) Сегодня, 18:39
Немцов герой и патриот России погибший за правду!!!
 
 

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