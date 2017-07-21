Аукцион рассказал о возможном происхождении «часов Путина»

Представитель организатора аукциона в Монако, на котором были проданы «часы Путина», предположил, что аксессуар мог предназначаться в подарок президенту России. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает РИА Новости.



«Обычно так не делается. Вероятно, это был очень статусный человек — не знаю, высокопоставленный чиновник или олигарх — крупный клиент Patek Philippe (производитель часов — прим. «Ленты.ру»), который сказал: "Я намерен подарить эти часы господину Путину, не могли бы вы внести его имя в документы". Конечно, если вы просто так придете в бутик Patek Philippe и попросите написать имя Путина, это сделано не будет», — предположили в Monaco Legend Auctions.



Представитель аукциона пояснил агентству, что часы никогда не принадлежали российскому президенту, отметив, что организация никогда этого не утверждала. По его словам, часы «лишь были приобретены в надежде подарить их господину Путину, что сделано не было, — поэтому их и продают».



Он добавил, что клиент, который приобрел аксессуар за миллион евро, понимал, что часы никогда не принадлежали президенту России.



Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что часы не имеют отношения к президенту. Представитель Кремля отметил, что ему жалко покупателя, который попался на уловку. «Дело Остапа Бендера живет», — заключил он.



Накануне «Русская служба Би-би-си» сообщила, что часы Patek Philippe Triple Complication, представленные как собственность Путина, обошлись покупателю в 1,054 миллиона евро. Их новый обладатель пожелал сохранить анонимность.