"Кайрат" уволил главного тренера после вылета из Лиги Европы

Руководство алматинского "Кайрата" отправило в отставку главного тренера клуба Кахабера Цхададзе, сообщают Vesti.kz.



Грузинский специалист вместе с двумя своими помощниками улетит домой в ближайшее время. Как отмечает издание, причиной отставки послужил вылет алматинцев во втором раунде квалификации Лиги Европы.



Исполнять обязанности главного тренера поручено Сергею Лобадовскому, а ассистировать ему будет Андрей Карпович. Именно они будут готовить команду к воскресному матчу с "Атырау".



48-летний Цхададзе принял "Кайрат" весной 2016 года, сменив на этом посту нынешнего главного тренера сборной Казахстана Александра Бородюка. За почти полтора года работы грузину удалось завоевать серебряные медали чемпионата и выиграть Суперкубок-2017.



Скорее всего, на следующей неделе будет объявлено имя нового главного тренера "Кайрата".

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