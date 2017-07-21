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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Кайрат" уволил главного тренера после вылета из Лиги Европы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:08
"Кайрат" уволил главного тренера после вылета из Лиги Европы
Кахабер Цхададзе. Фото Vesti.kz
Руководство алматинского "Кайрата" отправило в отставку главного тренера клуба Кахабера Цхададзе, сообщают Vesti.kz.

Грузинский специалист вместе с двумя своими помощниками улетит домой в ближайшее время. Как отмечает издание, причиной отставки послужил вылет алматинцев во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Исполнять обязанности главного тренера поручено Сергею Лобадовскому, а ассистировать ему будет Андрей Карпович. Именно они будут готовить команду к воскресному матчу с "Атырау".

48-летний Цхададзе принял "Кайрат" весной 2016 года, сменив на этом посту нынешнего главного тренера сборной Казахстана Александра Бородюка. За почти полтора года работы грузину удалось завоевать серебряные медали чемпионата и выиграть Суперкубок-2017.

Скорее всего, на следующей неделе будет объявлено имя нового главного тренера "Кайрата".
Подробнее: https://tengrinews.kz/football/kayrat-uvolil-glavnogo-trenera-posle-vyileta-iz-ligi-evropyi-322818/
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Источник: Tengrinews.kz
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