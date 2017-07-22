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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Интерпол назвал число готовых взорваться в Европе смертников

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 09:58
Интерпол назвал число готовых взорваться в Европе смертников
Фото: Edgar Su / Reuters
Интерпол составил список из 173 потенциальных боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые могут устроить террористические акты в Европе. Об этом в пятницу, 21 июля, пишет The Guardian.

Газета указывает, что перечень потенциальных смертников был составлен американскими разведчиками благодаря данным, которые они получили из Сирии и Ирака. Далее эта информация была передана ФБР, а оттуда в Интерпол.

Отмечается, что в списке оказались лица, которые, возможно, умеют собирать и устанавливать самодельные взрывные устройства. Также потенциальные смертники могут перемещаться из страны в страну для осуществления террористической деятельности.

В документе содержатся данные о сроках вербовки в ряды террористов, последний адрес проживания, имена родителей боевиков, их фотографии, а также данные о мечетях, которые посещали потенциальные смертники.

Интерпол не располагает информацией о том, находятся ли уже люди из списка на территории Европы.
Источник: Lenta.ru
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