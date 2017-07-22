Для сохранения каждого исчезающего животного в Казахстане нужна своя программа - эксперт

Эксперты Программы развития ООН предлагают для сохранения исчезающих видов животных разработать программу на видовом уровне по примеру России, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Сейчас в Казахстане отсутствуют программы сохранения животного и растительного мира на видовом уровне. Это большой недостаток. Если взять европейские страны или ту же Россию, у них есть программа по восстановлению, например, зубра. Сегодня каждый национальный парк имеет от 80 до 120 голов по программе восстановления зубра в европейской части России. Президент России сам лично, по каждому виду, участвует в этих работах и контролирует», - считает менеджер проектов ПРООН по сохранению биоразнообразия Талгат Кертешев.



По его словам, эксперты ПРООН разрабатывают для Министерства сельского хозяйства, ответственного за эту деятельность, планы действий по управлению такими видами, как пеликан, розовый фламинго, кулан, лошадь Пржевальского и так далее.



«В министерстве должна быть отдельная программа на видовом уровне для сохранения таких редких исчезающих видов. Поэтому сегодня мы разработали долгосрочную стратегию сохранения биоразнообразия до 2030 года. Данная программа сейчас находится на согласовании в Министерстве образования и науки. Там мы предлагаем, что охраной краснокнижных животных необходимо заниматься на видовом уровне через программу управления видами. И тогда мы действительно можем будущим поколениям оставить те виды, которые сегодня у нас исчезают», - рассказал Талгат Кертешев.



По словам проектного эксперта по совершенствованию системы управления особо охраняемых природных территорий Арай Бельгубаевой, в настоящее время 41 вид млекопитающих и 58 видов птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб и около 300 видов растений занесены в Красную книгу.



«Как мы сохраняем исчезающие виды? Мы создаем особо охраняемые природные территории - это заповедники, национальные парки, резерваты. Также для сохранения единичных либо исчезающих видов генофондов, мы создаем дендропарки, в которых собираются какие-то единичные экземпляры растений, которые исчезают», - отметила она.



Сегодня в нашей стране находятся 10 заповедников, 12 национальных парков, 5 резерватов.



«Общая площадь всех особо охраняемых природных территорий - 7 млн га. И это всего 2,5% всей территории Казахстана. Мировая практика показывает, что устойчивым развитием этого вопроса является, когда 17% площади страны заняты особо охраняемыми территориями», - заключила Арай Бельгубаева.