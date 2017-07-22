Ученые назвали простой способ прожить на 7 лет дольше

Ученые назвали простой способ прожить на несколько лет дольше, сообщает Lenta.ru.
Американские и немецкие ученые показали, что люди, которые не курят и не страдают ожирением, а также умеренно употребляют алкоголь, в среднем живут на семь лет дольше, чем остальные. К подобным выводам авторы пришли, проанализировав статистику о 14 тысячах американцев в возрасте 50-89 лет, живших в среднем на четыре-пять лет дольше, чем подавляющее большинство населения США.
Эксперты отмечают, что воздействие трех ключевых факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни (ожирение, курение и употребление алкоголя), неравноценно.
Ожирение оказалось сильнее связано с ранней инвалидностью, курение - с ранней смертностью, употребление алкоголя - с уменьшением продолжительности жизни и резким ухудшением здоровья. Мужчины, которые не только не курили и не имели лишнего веса, но и не употребляли алкоголь, жили в среднем на 11 лет дольше остальных. Для женщин продолжительность жизни в этом случае увеличивалась на 12 лет.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.