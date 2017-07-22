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Ученые назвали простой способ прожить на 7 лет дольше

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:24
Ученые назвали простой способ прожить на 7 лет дольше
Фото: Jaap Arriens/Zumapress/Globallookpress.com
Ученые назвали простой способ прожить на несколько лет дольше, сообщает Lenta.ru.

Американские и немецкие ученые показали, что люди, которые не курят и не страдают ожирением, а также умеренно употребляют алкоголь, в среднем живут на семь лет дольше, чем остальные. К подобным выводам авторы пришли, проанализировав статистику о 14 тысячах американцев в возрасте 50-89 лет, живших в среднем на четыре-пять лет дольше, чем подавляющее большинство населения США.

Эксперты отмечают, что воздействие трех ключевых факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни (ожирение, курение и употребление алкоголя), неравноценно.

Ожирение оказалось сильнее связано с ранней инвалидностью, курение - с ранней смертностью, употребление алкоголя - с уменьшением продолжительности жизни и резким ухудшением здоровья. Мужчины, которые не только не курили и не имели лишнего веса, но и не употребляли алкоголь, жили в среднем на 11 лет дольше остальных. Для женщин продолжительность жизни в этом случае увеличивалась на 12 лет.
Источник: Tengrinews.kz
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