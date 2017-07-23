Команда КВН "Спарта" завоевала "Большой КиВиН в золотом"

Команда КВН "Спарта" завоевала престижную награду "Большой КиВиН в золотом" на фестивале "Голосящий КиВиН 2017" в Светлогорске, передает Тengrinews.kz.



На фестивале, помимо нашей команды, участвовали такие коллективы, как Сборная Великобритании (Лондон), Сборная Центросоюза России (Москва), RUDN University (Москва), "Наполеон Динамит" (Тюменская область), "Борцы" (Сургут), Сборная ФСИН России (Москва), Сборная города Мурманска, Сборная Забайкальского края (Чита), Сборная МФЮА (Москва), "Плюшки" (Тверь), Сборная Дагестана (Махачкала), "Русская дорога" (Армавир), "Радио Свобода" (Ярославль), "Раисы" (Иркутск), "Проигрыватель" (Тамбов), Сборная Большого московского государственного цирка (Москва).



Описывая выступление команды "Спарта", которая вышла на сцену последней, обозреватель сайта kvn.ru Светлана Мудрик написала следующее: "Калининград, айнклав ю!" - ай, ну как же хороши казахи. Вкатывает все - и с самого начала. Задача № 1 на фестивале - понравиться залу. С этим справится ансамбль "Подхалимушки" - в овации. Песня от прекрасной Гульнары, которая хочет как можно скорее найти избранника. Хорошо. И хитроумный план - как завоевать КиВиНа: стебут другие команды, перечисляя ходы, использованные другими командами. Отлично. Молодцы, ну молодцы же. Овации. Мог ли быть финал вечера идеальнее?" - отметила она.



По итогам фестиваля обладателя семи награда стали следующие команды:

Малый КиВиН в темном - "Борцы",

Малый КиВиН в светлом - сборная Забайкальского края,

Малый КиВиН в золотом - сборная Цирка,

Большой КиВиН в темном - "Раисы",

Большой КиВиН в светлом - "Русская дорога",

Большой КиВиН в золотом - "Спарта"

Президентский КиВиН - "Радио свобода".