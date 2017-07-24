Бот Microsoft признал превосходство Linux над Windows

Самообучающийся бот от Microsoft под названием Zo заявил, что Linux лучше Windows. Об этом сообщает Mashable.
Во время общения с девушкой-ботом, пользователь задал вопрос, нравится ли ей Windows 10. Zo ответила, что не хотела бы пользоваться этой версией операционной системы, потому что ей больше нравится Windows 7. После этого она и вовсе написала, что Linux лучше Windows, а также высмеяла военных, которые до сих пор используют Windows XP.
Zo, выпущенная в декабре 2016 года, — «наследница» первого чат-бота от Microsoft под названием Tay. В отличие от исходной версии, для которой создавался аккаунт в Twitter, она работает лишь в мессенджерах Facebook и Kik, а также имеет запрет на обсуждение ряда тем. Однако когда ИИ попросили поделиться точкой зрения по вопросам здравоохранения, он почему-то назвал Коран «жестокой книгой».
Tay был представлен в марте 2016-го. Компьютерная девушка обучалась в процессе общения с пользователями Twitter. Вскоре она переняла у них расистские взгляды и хвасталась такими вещами, как употребление наркотиков на глазах полицейских. В итоге проект остановили спустя сутки.
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