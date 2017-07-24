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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Бот Microsoft признал превосходство Linux над Windows

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 20:13
Бот Microsoft признал превосходство Linux над Windows
Фото: Rickey Rogers / Reutersz
Самообучающийся бот от Microsoft под названием Zo заявил, что Linux лучше Windows. Об этом сообщает Mashable.

Во время общения с девушкой-ботом, пользователь задал вопрос, нравится ли ей Windows 10. Zo ответила, что не хотела бы пользоваться этой версией операционной системы, потому что ей больше нравится Windows 7. После этого она и вовсе написала, что Linux лучше Windows, а также высмеяла военных, которые до сих пор используют Windows XP.

Zo, выпущенная в декабре 2016 года, — «наследница» первого чат-бота от Microsoft под названием Tay. В отличие от исходной версии, для которой создавался аккаунт в Twitter, она работает лишь в мессенджерах Facebook и Kik, а также имеет запрет на обсуждение ряда тем. Однако когда ИИ попросили поделиться точкой зрения по вопросам здравоохранения, он почему-то назвал Коран «жестокой книгой».

Tay был представлен в марте 2016-го. Компьютерная девушка обучалась в процессе общения с пользователями Twitter. Вскоре она переняла у них расистские взгляды и хвасталась такими вещами, как употребление наркотиков на глазах полицейских. В итоге проект остановили спустя сутки.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 21:05
Windows XP и взаправду отстойная версия,плесень. Тут я согласен и с ботом и с этими с которыми Шариков был не согласен
Да не согласен я! - Что, с Энгельсом или с Каутским? - С обоими!

зато я готов.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 20:39
Ну все... Готовьтесь к новым санкциям после обвинения в адрес русских хакеров crazy
 
 

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