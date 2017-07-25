Сейчас на сайте
2516
объявлений
  • Продам 3-комнатную квартиру за 10 300 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 80 000 тенге
  • Продам Актау, коттедж за 235 500 000 тенге
  • Продам Приморский, коттедж за 32 000 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 6 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 15 500 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 25 Июля
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.7 KZT
  • €1 = 380.77 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рассекречены показания агента КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 06:37
Рассекречены показания агента КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди
Джон Кеннеди Фото: Reuters
Национальный архив США опубликовал почти четыре тысячи документов, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Фицджеральда Кеннеди, среди которых присутствуют аудиозаписи с показаниями бывшего агента КГБ Юрия Носенко о Ли Харви Освальде, главном подозреваемом в этом преступлении. Документы доступны на сайте Национального архива США.

Из 3810 документов ранее полностью засекречен был 441. Еще 3369 документов издавались частично. В одной из 17 аудиозаписей с показаниями Носенко заявляет, что в 1959-1962 годах вел дело Ли Харви Освальда, пока тот проживал в СССР.

Сотрудник Второго главного управления КГБ СССР Юрий Носенко служил в органах госбезопасности СССР с 1953 года. В феврале 1964 года, находясь в Женеве в качестве прикомандированного офицера безопасности в составе советской делегации на переговорах по разоружению, вышел на контакт с ЦРУ и попросил политического убежища. Носенко предоставил американцам информацию о том, что Освальд не был агентом КГБ. Однако его данные разошлись с теми, которые ЦРУ предоставил другой советский перебежчик, бывший агент КГБ Анатолий Голицын. В 1969 году Носенко стал штатным сотрудником ЦРУ. В 2008 году он скончался.

35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Согласно официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры и конспирологические версии.
Источник: Lenta.ru
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика