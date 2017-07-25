Рассекречены показания агента КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди

Национальный архив США опубликовал почти четыре тысячи документов, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Фицджеральда Кеннеди, среди которых присутствуют аудиозаписи с показаниями бывшего агента КГБ Юрия Носенко о Ли Харви Освальде, главном подозреваемом в этом преступлении. Документы доступны на сайте Национального архива США.



Из 3810 документов ранее полностью засекречен был 441. Еще 3369 документов издавались частично. В одной из 17 аудиозаписей с показаниями Носенко заявляет, что в 1959-1962 годах вел дело Ли Харви Освальда, пока тот проживал в СССР.



Сотрудник Второго главного управления КГБ СССР Юрий Носенко служил в органах госбезопасности СССР с 1953 года. В феврале 1964 года, находясь в Женеве в качестве прикомандированного офицера безопасности в составе советской делегации на переговорах по разоружению, вышел на контакт с ЦРУ и попросил политического убежища. Носенко предоставил американцам информацию о том, что Освальд не был агентом КГБ. Однако его данные разошлись с теми, которые ЦРУ предоставил другой советский перебежчик, бывший агент КГБ Анатолий Голицын. В 1969 году Носенко стал штатным сотрудником ЦРУ. В 2008 году он скончался.



35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Согласно официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры и конспирологические версии.