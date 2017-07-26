Вокруг Солнца кружится более триллиона комет-убийц - астрономы

Ученые, работающие с NASA, использовали данные наблюдений за близкими к Земле крупными кометами из Облака Оорта и обнаружили, что они заходят в окрестности нашей планеты в семь раз чаще, чем считалось ранее, сообщает L!FE.ru со ссылкой на соответствующую статью в The Astronomical Journal.



Отмечается, что каждый такой объект больше километра, и энергия столкновения с ним превышает мощность всего существующего ядерного потенциала Земли во много раз. Общее число комет в Облаке и других частях Солнечной системы оказалось больше 1,3 триллиона.



По данным издания, авторы обработали данные, полученные ИК-телескопом космического базирования WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer). Всего ему удалось пронаблюдать 164 кометы, из которых 56 были долгопериодическими - то есть по наблюдаемой части их орбиты видно, что они делают один оборот вокруг Солнца за периоды от ста до миллионов лет. При этом оказалось, что подобных комет намного больше, чем считалось ранее. Наземные телескопы и космические телескопы, не видящие, как WISE, в ИК-диапазоне, просто не могли заметить большинство таких комет из-за их большой удаленности от Солнца, умеренных размеров и часто темной поверхности. Выяснилось, что на расстояние ближе 225 миллионов километров к Солнцу каждый год приближается не менее семи комет диаметром более километра.



Средний размер таких комет в поперечнике - 2,1 километра. Это намного больше, чем у остальных, недолгопериодичных комет (в среднем - лишь 1,3 километра). Разница в размере может объясняться тем, что долгопериодичные основную часть своей жизни проводят очень далеко от звезды и не теряют много льда от испарения. Такой большой размер означает, что столкновение с каждым из этих тел потенциально намного опаснее, чем считалось ранее.



Отталкиваясь от уточненного количества комет из Облака Оорта близ Солнца, астрономы смогли рассчитать и то, сколько их вообще в Солнечной системе. Подавляющее большинство таких тел, судя по их орбитам, находятся в 300 миллиардах километров от Солнца и далее. Увидеть их в телескопы поэтому практически невозможно. Это сделало новые расчеты особенно ценными. По ним, всего комет из Облака Оорта не менее 1,3 триллиона. До этого их число оценивалось всего в 500 миллиардов.



Астрономы отмечают, что увеличенная оценка числа комет означает, что они чаще падают на планеты Солнечной системы. Кометы из Облака Оорта двигаются со скоростью в десятки километров в секунду, и при среднем диаметре 2,1 километра каждая из них потенциально способна вызвать на нашей планете массовое вымирание.

