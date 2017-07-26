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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Американская разведка спрогнозировала сроки возможного удара КНДР по США

Просмотров:79 Опубликовано: Сегодня, 21:48
Американская разведка спрогнозировала сроки возможного удара КНДР по США
Фото: Reuters
Северная Корея может получить надежную межконтинентальную баллистическую ракету, оснащенную ядерной боеголовкой, и нанести удар уже в следующем году. Такой вывод содержится в докладе Управления военной разведки США (Defence Intelligence Agency — DIA), сообщает South China Morning Post.

По мнению американских аналитиков, последние испытания, проведенные КНДР, свидетельствуют о том, что Пхеньян, скорее всего, получил ключевые технологии, необходимые для запуска ракет в направлении целей, находящихся на удалении тысяч километров.

Как полагают специалисты, одним из немногих оставшихся технических препятствий была проблема «атмосферного входа» — создание системы защиты боеголовки от повреждения при входе в плотные слои атмосферы. Однако эта проблема может быть решена северокорейскими инженерами уже в самое ближайшее время.

Согласно заключению американских экспертов, КНДР сможет перейти от опытного к серийному производству подобного класса ракет в 2018 году.

25 июля сообщалось, что Северная Корея может произвести очередной ракетный запуск в ближайшие дни — американская разведка обнаружила на северо-западе КНДР перевозившие оборудование для запуска баллистических ракет транспортные средства. Вероятная дата запуска ракеты — 27 июля, в этот день в КНДР отмечают национальный праздник в честь окончания Корейской войны.

4 июля власти КНДР отчитались об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». По утверждению Пхеньяна, она пролетела 933 километра и достигла высоты 2802 километра. Через 39 минут после старта она точно поразила цель.

В тот же день Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 22:16
Пендосы в своем репертуаре. Сами создают себе врага для нанесения удара. Им не нравятся те, кто не встает перед ними в коленно-локтевую позицию. А без секаса они становятся истеричны и непредсказуемы..
 
 

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