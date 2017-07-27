Президент Южной Кореи стал хозяином дворняги из приюта

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин забрал из собачьего приюта дворнягу по кличке Тори. Об этом сообщает South China Morning Post.
Маленькая черная собачка была обнаружена активистами на заброшенной ферме в окрестностях Сеула два года назад. Животное было сильно избито и сидело на привязи. Ее предыдущий хозяин был неоднократно уличен зоозащитниками в употреблении в пищу собачьего мяса.
Мун заприметил пса во время посещения приюта для собак в мае этого года и пообещал забрать его к себе. У южнокорейского лидера уже есть охотничья собака по кличке Мару и кошка, также взятая из приюта.
Большинство местных жителей предпочитает иметь в качестве домашних питомцев породистых собак. В связи с этим многие корейцы по достоинству оценили поступок президента. «Тори, ты нашел лучшего хозяина», — восторженно написал один из пользователей сети.
Зоозащитники утверждают, что в стране насчитывается около 100 тысяч бездомных собак, которых отлавливают владельцы специализированных ферм — они потом продают животных в рестораны, где подают собачатину.
В Южной Корее ежегодно поедают мясо от 1,5 миллиона до 2,5 миллиона собак. При этом данный сегмент гастрономического бизнеса находится в упадке из-за нежелания молодежи употреблять в пищу собачье мясо, а также активной деятельности защитников прав животных.
Мясо собак является частью корейской кухни. Первое упоминание о собачатине в этой стране относится к 57 году до нашей эры. Продукт также используется в кулинарных целях в Китае, КНДР, Индонезии, Восточном Тиморе, Гане и Нигерии.
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