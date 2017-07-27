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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Билл Гейтс перестал быть самым богатым человеком в мире

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 21:05
Билл Гейтс перестал быть самым богатым человеком в мире
Джефф Безос Фото: Patrick Fallon / Globallookpres.com
Главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире. Как свидетельствуют данные Forbes Real Time, опубликованные в четверг, 27 июля, размер его состояния достиг 90,5 миллиарда долларов. Это на 500 миллионов больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса.

Лидерство в рейтинге Безосу обеспечил рост котировок Amazon (сейчас бизнесмену принадлежит 17 процентов акций компании). В четверг акции подорожали на 1,6 процента. Таким образом, состояние Безоса увеличилось сразу на 1,4 миллиарда долларов и он обошел Гейтса.

В конце августа 2016 года основателя Microsoft сместил с первого места в списке богатейших людей мира Амансио Ортега — глава холдинга Inditex, объединяющего бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti. Его состояние оценивалось в 78 миллиардов долларов, а состояние Гейтса — в 77,9 миллиарда долларов. Тем не менее в марте 2017 года основатель Microsoft взял реванш.

Forbes оценивает состояния миллиардеров по всему миру с 1987 года. Безос, с состоянием 1,6 миллиарда долларов, впервые был включен в рейтинг богатейших людей мира в 1998 году.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 8 )

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mma (Посетители) Сегодня, 23:03
Цитата: Егерь
Эти ребята бедняки, по сравнению с нашим папой.

Ну конечно твой папа в начале 90 открыл компанию по производству интегральной микросхемной электроники чипсетов и мат плат.
А также развитие в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, машиностроении.
Тогда конечно.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 22:57
Ақша бұл ӡұлымдық. Ӡұлымдықтарыңды маған берiң, жандарың таӡарсын ...
 
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Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 22:35
Заслуженно. Настоящии бизнесмены
 
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Егерь (Посетители) Сегодня, 22:03
Цитата: Ян
и сравнить то не с кем нас,разве,что друг с другом.

Ни к чему.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Егерь
 Ян (Посетители) Сегодня, 21:53
Цитата: Егерь
Эти ребята бедняки, по сравнению с нашим папой.

Ну мы тоже не очень богаты и сравнить то не с кем нас,разве,что друг с другом. suicide
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 Егерь (Посетители) Сегодня, 21:44
Швейк,
Каждый день просыпаться с мыслью "на что сегодня потратить очередной мульён?"- это так мучительно.. skuchno
 
-1
  • Pavelmwest
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Егерь
  • Ян
 Швейк (Посетители) Сегодня, 21:40
Шоб я так жил, как они мучаются (с) crazy
 
-1
  • Pavelmwest
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 Егерь (Посетители) Сегодня, 21:31
Эти ребята бедняки, по сравнению с нашим папой.
 
 

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