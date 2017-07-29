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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мужчина разгрыз вишневую косточку и едва не погиб

Просмотров:76 Опубликовано: Сегодня, 07:05
Мужчина разгрыз вишневую косточку и едва не погиб
Фото: ©РИА Новости/Виталий Тимкив
Британец Мэтью Крэм едва не погиб от отравления косточками от вишни, передает The Independent.

Как сообщает издание, мужчина разгрыз одну из ягодных косточек и пришел к выводу, что они по вкусу напоминают миндальный орех. К сожалению, он не знал, что характерный привкус им придает синильная кислота и ее соединения (цианиды).

Это вещество является природным инсектицидом, защищающим растения от вредителей. В небольших дозах оно не опасно для человека, однако если специально грызть косточки у таких плодов и ягод как абрикос, персик, слива, вишня или черешня, то риск отравления увеличивается. Причем в европейских странах это предупреждение часто указывается на упаковке. Так было и в этот раз.

Однако Мэттью не обратил внимания на предупреждение продавца. Съев три вишневых косточки, мужчина почувствовал себя плохо. У него поднялась температура и начался острый приступ тошноты. Позже медики диагностировали у него отравление цианидом.

Отмечается, что жизнь Мэттью чудом удалось спасли.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Disco (Посетители) Сегодня, 07:47
Бесплатные советы по избавлению: мужа, жены, тёщи, свекрови crazy Пошёл за вишней и абрикосами rofl
В детстве мы тоннами косточки от абрикосов ели и не чего , может это индивидуально? umnik
поточнее рецептик можно crazy

Танцуют все...
 
 

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