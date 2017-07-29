Мужчина разгрыз вишневую косточку и едва не погиб

Британец Мэтью Крэм едва не погиб от отравления косточками от вишни, передает The Independent.
Как сообщает издание, мужчина разгрыз одну из ягодных косточек и пришел к выводу, что они по вкусу напоминают миндальный орех. К сожалению, он не знал, что характерный привкус им придает синильная кислота и ее соединения (цианиды).
Это вещество является природным инсектицидом, защищающим растения от вредителей. В небольших дозах оно не опасно для человека, однако если специально грызть косточки у таких плодов и ягод как абрикос, персик, слива, вишня или черешня, то риск отравления увеличивается. Причем в европейских странах это предупреждение часто указывается на упаковке. Так было и в этот раз.
Однако Мэттью не обратил внимания на предупреждение продавца. Съев три вишневых косточки, мужчина почувствовал себя плохо. У него поднялась температура и начался острый приступ тошноты. Позже медики диагностировали у него отравление цианидом.
Отмечается, что жизнь Мэттью чудом удалось спасли.
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