Мужчина разгрыз вишневую косточку и едва не погиб

Британец Мэтью Крэм едва не погиб от отравления косточками от вишни, передает The Independent.



Как сообщает издание, мужчина разгрыз одну из ягодных косточек и пришел к выводу, что они по вкусу напоминают миндальный орех. К сожалению, он не знал, что характерный привкус им придает синильная кислота и ее соединения (цианиды).



Это вещество является природным инсектицидом, защищающим растения от вредителей. В небольших дозах оно не опасно для человека, однако если специально грызть косточки у таких плодов и ягод как абрикос, персик, слива, вишня или черешня, то риск отравления увеличивается. Причем в европейских странах это предупреждение часто указывается на упаковке. Так было и в этот раз.



Однако Мэттью не обратил внимания на предупреждение продавца. Съев три вишневых косточки, мужчина почувствовал себя плохо. У него поднялась температура и начался острый приступ тошноты. Позже медики диагностировали у него отравление цианидом.



Отмечается, что жизнь Мэттью чудом удалось спасли.