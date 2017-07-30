Количество кандидатов в президенты Кыргызстана перевалило за 50

51-го кандидат в президенты Кыргызстана зарегистрировала Центральная избирательная комиссия страны, сообщает Zanoza.kg со ссылкой на пресс-службу ЦИК КР.



Сообщается, что еще трое граждан Кыргызстана подали заявление в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах президента Кыргызстана. Заявления подали президент общественного фонда "Полот бек" Полотбек Пирмаматович Кенжекулов, генеральный директор ОсОО "Ридуан" Акылбек Зулпукарович Мансуров, общественный деятель Талгатбек Ашыркулович Кожогулов. В итоге в ЦИК поступило 51 заявление от кандидатов в президенты - девять выдвиженцев от политических партий и 42 самовыдвиженцев.



От политических партий выдвинуты: лидер партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев; лидер партии "Онугуу-Прогресс" и депутат ЖК Бакыт Торобаев; экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун, являющийся также лидером Партии прав человека; председатель политической партии "Бутун Кыргызстан", экс-спикер ЖК КР Адахан Мадумаров; действующий премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков; экс-спикер Ахматбек Келдибеков, которого выдвинула партия "Ата-Журт"; бывший депутат Жогорку Кенеша и лидер партии "Ата-Журт" Камчыбек Ташиев; председатель Центрального комитета Партии коммунистов Кыргызстана, депутат Жогорку Кенеша II, III, VI созывов Исхак Масалиев; лидер партии "Мекен ынтымагы" Темирбек Асанбеков. Также в качестве самовыдвиженца зарегистрировался лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев.



Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября. Действующий президент Алмазбек Атамбаев покидает свой пост.