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Количество кандидатов в президенты Кыргызстана перевалило за 50

Просмотров:81 Опубликовано: Сегодня, 14:05
Количество кандидатов в президенты Кыргызстана перевалило за 50
Фото с сайта rus.azattyk.org
51-го кандидат в президенты Кыргызстана зарегистрировала Центральная избирательная комиссия страны, сообщает Zanoza.kg со ссылкой на пресс-службу ЦИК КР.

Сообщается, что еще трое граждан Кыргызстана подали заявление в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах президента Кыргызстана. Заявления подали президент общественного фонда "Полот бек" Полотбек Пирмаматович Кенжекулов, генеральный директор ОсОО "Ридуан" Акылбек Зулпукарович Мансуров, общественный деятель Талгатбек Ашыркулович Кожогулов. В итоге в ЦИК поступило 51 заявление от кандидатов в президенты - девять выдвиженцев от политических партий и 42 самовыдвиженцев.

От политических партий выдвинуты: лидер партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев; лидер партии "Онугуу-Прогресс" и депутат ЖК Бакыт Торобаев; экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун, являющийся также лидером Партии прав человека; председатель политической партии "Бутун Кыргызстан", экс-спикер ЖК КР Адахан Мадумаров; действующий премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков; экс-спикер Ахматбек Келдибеков, которого выдвинула партия "Ата-Журт"; бывший депутат Жогорку Кенеша и лидер партии "Ата-Журт" Камчыбек Ташиев; председатель Центрального комитета Партии коммунистов Кыргызстана, депутат Жогорку Кенеша II, III, VI созывов Исхак Масалиев; лидер партии "Мекен ынтымагы" Темирбек Асанбеков. Также в качестве самовыдвиженца зарегистрировался лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев.

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября. Действующий президент Алмазбек Атамбаев покидает свой пост.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Жара (Посетители) Сегодня, 15:00
Президентом будет тот кого выберет ВВП,остальные декорация.
 
 

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