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NASA телепортирует в космос лучшие цитаты из соцсетей

Просмотров:9 Опубликовано: Сегодня, 07:24
NASA телепортирует в космос лучшие цитаты из соцсетей
Фото Pixabay.com
Американское аэрокосмическое агентство NASA с 1 августа начало собирать высказывания пользователей соцсетей, чтобы телепортировать лучшее из них на один из зондов миссии "Вояджер", сообщается на сайте организации.

В сентябре эта миссия отпразднует 40 лет с момента запуска. Как отмечается, пользователи должны опубликовать свои сообщения в социальных сетях под хэштегом #MessageToVoyager до 15 августа. Лучшее из высказываний будет выбрано командой миссии и при помощи общественного голосования, которое пройдет с 23 по 29 августа. А уже 5 сентября сообщение будет направлено на золотую пластинку зонда "Вояджер-1".

"Наша планета может исчезнуть, но "Вояджер" еще долго будет путешествовать в космосе и нашей галактике. Что бы вы хотели добавить в сообщение капсулы времени? Какие добрые пожелания есть у вас для нашего межзвездного посланника?", - заявила телеканалу CNN проектный менеджер миссии Сьюзи Додд.

Миссия "Вояджер" в лице зондов-близнецов "Вояджер-1" и "Вояджер-2" была запущена в космос в сентябре 1977 года, и на сегодняшний день пара этих аппаратов является самыми далекими от Земли и самыми долгоживущими космическим аппаратами. Главной целью программы выступало изучение планет-гигантов Солнечной системы - "Вояджер-1" исследовал Юпитер и Сатурн, а "Вояджер-2" был "нацелен" на Уран и Нептун. Несмотря на то, что с момента запуска "Вояджеров" прошло 40 лет, оба аппарата продолжают работать и изучать самые дальние подступы Солнечной системы, раскрывая тайны химического состава и физических свойств пространства за пределами гелиосферы.
Источник: Tengrinews.kz
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