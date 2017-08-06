Усэйн Болт проиграл 100-метровку на своем последнем чемпионате мира

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Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усейн Болт стал бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 100 метров в своем последнем личном забеге.Золото в этой дисциплине досталось дважды дисквалифицированному за допинг американцу Джастину Гэтлину, сообщает РИА Новости. Олимпийский чемпион-2004 Гэтлин пробежал 100-метровку за 9,92 секунды. Вторым стал другой американец Кристиан Коулман (9,94), третьим - Болт (9,95).Для великого ямайца этот забег стал последним индивидуальным в карьере, ему осталось выступить в эстафете 4×100 метров. После забега зрители освистали американца, который по ходу карьеры был дважды дисквалифицирован за применение допинга. Сам же Гэтлин встал на колени перед Болтом, однако ямаец довольно быстро поднял его на ноги и спортсмены обнялись."Мой старт убил меня. Обычно с каждым новым раундом он становится лучше, но тут этого не случилось. В остальном же, как и на любом другом чемпионате, я сделал все, что мог. То место, которое я занял, прекрасно", - сказал Болт после забега. "Да, я расстроен, что не смог порадовать болельщиков, но иногда такое случается", - добавил спортсмен.