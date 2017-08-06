Новые авто подорожали с начала 2017 года в Казахстане - исследование

В Казахстане продолжают дорожать новые машины. На стоимости авто негативно сказались колебания курса тенге и введение утилизационного сбора, передает Today.kz со ссылкой на "Колеса".Изменения цен показаны на примере основных игроков на официальном рынке: Toyota, Renault, Kia, Ravon, а также Lexus.В списке лидеров продаж среди Toyota по-прежнему седан Camry, кроссовер RAV4 и внедорожник Land Cruiser 200. За базовую Camry в начале года просили около восьми миллионов тенге. Сейчас седан с двухлитровым мотором стоит 8,6 миллиона. Топовая комплектация прибавила 1,3 миллиона тенге и сейчас оценивается в 13,9 миллиона тенге.Кроссовер RAV4 за семь месяцев подорожал более чем на 0,5 миллиона. Базовый вариант обойдется в 9,6 миллиона, максимальная комплектация в 12,8 миллиона, что на 700 тысяч тенге больше по сравнению с началом 2017-го, когда продавали машины 2016 года выпуска.Land Cruiser также не стал дешевле. Купившие машину в начале года сэкономили 1,2 миллиона за базовую комплектацию, 2,6 миллиона за "полный фарш". Цена варьируется от 22,3 до 30 миллионов тенге.Снизила цены узбекская марка Ravon. Седан Nexia R3, собираемый теперь в Казахстане, оценивается от 2,6 до трех миллионов тенге. В начале года оба значения были на 100 тысяч тенге больше. Аналогичная ситуация и с хэтчбеком R2. Купить самый простой R2 можно за 2,6 миллиона, а с максимальным числом опций - за три миллиона тенге.Наибольшей популярностью среди всех моделей Kia пользуется седан Rio. В ближайшем будущем на рынке появится модель следующего поколения, что традиционно предполагает рост цен. В августе за Rio 2016-2017 года выпуска просят от 4,9 до 5,7 миллиона тенге. Пока у дилеров оставались автомобили 2015 года, приобрести седан можно было от трех до 4,7 миллиона тенге.Седан Optima 2015 года выпуска в начале 2017-го стоил от шести до 7,9 миллиона тенге. Верхнее значение не изменилось и сейчас, а вот доступные варианты распроданы. Минимальная цена поднялась до 7,1 миллиона тенге. Автомобили нового поколения продаются в единственной комплектации за 9,8 миллиона тенге.В прошлом году наиболее популярным среди Renault был кроссовер Duster, в этом году - хэтчбек Sandero. В начале 2017-го базовую модель дилеры продавали по 3,1 миллиона тенге за единицу, а сейчас - за 3,4 миллиона. Рост составил около 10 процентов. Аналогичная ситуация и с седаном Logan. Рост 10 процентов — с трех до 3,3 миллиона тенге за "базу". Топовый вариант Logan подорожал до 4,6 миллиона. Цены на Sandero остались на отметке 4,5 миллиона.На Duster цены в последний раз изменились еще весной — 4.1 и шесть миллионов тенге за простую и максимальную комплектации. По сравнению с началом года Duster прибавил в стоимости 7,9 и девять процентов, соответственно.Самый популярный Lexus в Казахстане — внедорожник LX.В начале года за SUV просили 35 миллионов тенге, а сейчас - 36,5 миллиона. Но нынешняя цена чуть меньше, чем в апреле. Наиболее дорогой вариант LX 570 в августе продают за 39 миллионов, а в январе стоил 37,1 миллиона тенге.Кроссовер RX 200t в автосалонах уходит по 17,4 миллиона тенге за единицу. В апреле за него просили 17,8, а в начале 2017-го - 16 миллионов. Топовый RX 450h оценивается в 28,6 миллиона, что на 7,1 процента больше, чем в январе.Самый доступный Lexus в Казахстане NX 200t стоит сейчас 14,3 миллиона тенге. В начале года машина была дороже. За кроссовер просили 15 миллионов. Лучше оснащенный NX 300h, напротив, подорожал, причем сразу на миллион. Машина оценивается в 19,3 миллиона тенге против 18,3 в январе.В итоге наиболее значимые изменения цен произошли у моделей, которые сменили поколение, Kia Optima к примеру. В остальных случаях подорожание колеблется в пределах 10 процентов.