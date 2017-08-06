Новые авто подорожали с начала 2017 года в Казахстане - исследование

В Казахстане продолжают дорожать новые машины. На стоимости авто негативно сказались колебания курса тенге и введение утилизационного сбора, передает Today.kz со ссылкой на "Колеса".
Изменения цен показаны на примере основных игроков на официальном рынке: Toyota, Renault, Kia, Ravon, а также Lexus.
В списке лидеров продаж среди Toyota по-прежнему седан Camry, кроссовер RAV4 и внедорожник Land Cruiser 200. За базовую Camry в начале года просили около восьми миллионов тенге. Сейчас седан с двухлитровым мотором стоит 8,6 миллиона. Топовая комплектация прибавила 1,3 миллиона тенге и сейчас оценивается в 13,9 миллиона тенге.
Кроссовер RAV4 за семь месяцев подорожал более чем на 0,5 миллиона. Базовый вариант обойдется в 9,6 миллиона, максимальная комплектация в 12,8 миллиона, что на 700 тысяч тенге больше по сравнению с началом 2017-го, когда продавали машины 2016 года выпуска.
Land Cruiser также не стал дешевле. Купившие машину в начале года сэкономили 1,2 миллиона за базовую комплектацию, 2,6 миллиона за "полный фарш". Цена варьируется от 22,3 до 30 миллионов тенге.
Снизила цены узбекская марка Ravon. Седан Nexia R3, собираемый теперь в Казахстане, оценивается от 2,6 до трех миллионов тенге. В начале года оба значения были на 100 тысяч тенге больше. Аналогичная ситуация и с хэтчбеком R2. Купить самый простой R2 можно за 2,6 миллиона, а с максимальным числом опций - за три миллиона тенге.
Наибольшей популярностью среди всех моделей Kia пользуется седан Rio. В ближайшем будущем на рынке появится модель следующего поколения, что традиционно предполагает рост цен. В августе за Rio 2016-2017 года выпуска просят от 4,9 до 5,7 миллиона тенге. Пока у дилеров оставались автомобили 2015 года, приобрести седан можно было от трех до 4,7 миллиона тенге.
Седан Optima 2015 года выпуска в начале 2017-го стоил от шести до 7,9 миллиона тенге. Верхнее значение не изменилось и сейчас, а вот доступные варианты распроданы. Минимальная цена поднялась до 7,1 миллиона тенге. Автомобили нового поколения продаются в единственной комплектации за 9,8 миллиона тенге.
В прошлом году наиболее популярным среди Renault был кроссовер Duster, в этом году - хэтчбек Sandero. В начале 2017-го базовую модель дилеры продавали по 3,1 миллиона тенге за единицу, а сейчас - за 3,4 миллиона. Рост составил около 10 процентов. Аналогичная ситуация и с седаном Logan. Рост 10 процентов — с трех до 3,3 миллиона тенге за "базу". Топовый вариант Logan подорожал до 4,6 миллиона. Цены на Sandero остались на отметке 4,5 миллиона.
На Duster цены в последний раз изменились еще весной — 4.1 и шесть миллионов тенге за простую и максимальную комплектации. По сравнению с началом года Duster прибавил в стоимости 7,9 и девять процентов, соответственно.
Самый популярный Lexus в Казахстане — внедорожник LX.
В начале года за SUV просили 35 миллионов тенге, а сейчас - 36,5 миллиона. Но нынешняя цена чуть меньше, чем в апреле. Наиболее дорогой вариант LX 570 в августе продают за 39 миллионов, а в январе стоил 37,1 миллиона тенге.
Кроссовер RX 200t в автосалонах уходит по 17,4 миллиона тенге за единицу. В апреле за него просили 17,8, а в начале 2017-го - 16 миллионов. Топовый RX 450h оценивается в 28,6 миллиона, что на 7,1 процента больше, чем в январе.
Самый доступный Lexus в Казахстане NX 200t стоит сейчас 14,3 миллиона тенге. В начале года машина была дороже. За кроссовер просили 15 миллионов. Лучше оснащенный NX 300h, напротив, подорожал, причем сразу на миллион. Машина оценивается в 19,3 миллиона тенге против 18,3 в январе.
В итоге наиболее значимые изменения цен произошли у моделей, которые сменили поколение, Kia Optima к примеру. В остальных случаях подорожание колеблется в пределах 10 процентов.