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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ольга Рыпакова показала лучший результат в квалификации на ЧМ в Лондоне

Просмотров:50 Опубликовано: Сегодня, 16:20
Ольга Рыпакова показала лучший результат в квалификации на ЧМ в Лондоне
© Sputnik / Григорий Сысоев
Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова показала лучший результат в тройном прыжке на квалификационных соревнованиях ЧМ в Лондоне. Казахстанской спортсменке было достаточно прыгнуть на расстояние 14 метров 20 сантиметров, однако Рыпакова финишировала на отметке 14 метров 57 сантиметров.

В соревнованиях в Лондоне приняла участие Мария Овчинникова из Темиртау, однако не смогла выбиться в лидеры.

"18-летняя Мария Овчинникова, похоже, так и не сумела одолеть "синдром первого выступления на взрослом чемпионате мира" и стала в итоге 26-й", − сообщили в федерации легкой атлетики РК.
В итоге квалификационную отметку сумели преодолеть лишь семь участниц. В связи с тем, что традиционное количество финалисток на Чемпионате мира должно быть 12, еще пятерых участниц добирали по показанным результатам.

Атлеты из Венесуэлы, Португалии и Германии следом за казахстанкой расположились в пятерке лидеров. Одна из фавориток соревнования Юлимар Рохас из Венесуэлы при первой попытке уступила казахстанке целых 40 сантиметров. После второго прыжка Рохас заметно улучшила позиции, но с результатом 14 метров 52 сантиметра не смогла обойти Ольгу Рыпакову.

Финал в женских соревнованиях в тройном прыжке пройдет в вечерней программе мирового чемпионата в Лондоне 7 августа.
Источник: Sputniknews.kz
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