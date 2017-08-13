Самый богатый человек планеты завел аккаунт в Instagram

Самый богатый человек планеты Билл Гейтс зарегистрировался в социальной сети Instagram. Он создал аккаунт 12 августа, чтобы начать проповедовать благотворительность, сообщает Medialeaks.Свои первые фотки основатель Microsoft запостил в Танзании (Восточная Африка), где он пообедал с детьми из начальной школы в провинции Мухеза и встретился с врачом Упендо Мвингира, посвятившим карьеру "борьбе с тропическими болезнями, которым не уделяется достаточно внимания".По словам богатейшего человека планеты, они вместе с женой Мелиндой уже много лет подряд посещают Танзанию. Миллиардер похвалил власти страны за серьезные достижения в области здравоохранения и "предоставления возможностей", а также отметил, что там "потрясающие пейзажи".Отмечается, что в аккаунте самого богатого человека мира мы не увидим яхт, автомобилей, дорогой еды и тропических островов. Он будет писать о проблемах простых людей в странах третьего мира и способах им помочь.К настоящему моменту Билл Гейтс получил галочку верификации. За неполные сутки аккаунт успел набрать больше 60 тысяч подписчиков. Их число растет каждую минуту, хотя в нем всего одна публикация из трех фотографий.Сам предприниматель подписан на 25 пользователей, в числе которых его жена, глава Facebook Марк Цукерберг, со-основатель Instagram Майк Кригер, теннисист Роджер Федерер, а также официальные аккаунты благотворительных организаций и СМИ.Основатель Microsoft Билл Гейтс четвертый год подряд остается самым богатым человеком на планете. Его состояние на март 2017 года составляло 86 миллиардов долларов и выросло на 11 миллиардов по сравнению с прошлым годом.