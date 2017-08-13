Курс биткоина взлетел выше четырех тысяч долларов

Курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin в воскресенье вновь обновил исторические максимумы. По состоянию на 06:20 мск воскресенья, 13 августа, за одну единицу предлагают 4101,41 доллар, капитализация валюты приблизилась к 67,7 миллиарда долларов, сообщает торговая площадка Coinmarketcap.
За 24 часа Bitcoin (BTC) подорожал на 12,29 процента. При этом отметку в три тысячи долларов за биткоин криптовалюта преодолела 7 августа, шесть дней назад.
В начале августа биткоин разделился на две валюты после того, как пользователи отвергли новый механизм Segwit2x, увеличивающий размер блока биткоина до 2 мегабайт (сейчас 1 мегабайт). Новая виртуальная валюта получила название Bitcoin Cash.
В первой половине 2017 года британские, немецкие и испанские математики спрогнозировали, что доля биткоинов в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году упадет до 50 процентов, а суммарная доля других — вырастет.
21 июля президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля «настороженное отношение к криптовалютам, поскольку в настоящее время почти ничего не отрегулировано в этой сфере», а колебания на рынке могут привести к серьезным потерям для людей или структур, юридических лиц.
2 июня зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты. В мае ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.
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