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Курс биткоина взлетел выше четырех тысяч долларов

Просмотров:393 Опубликовано: Сегодня, 09:35
Курс биткоина взлетел выше четырех тысяч долларов
Фото: Brendan McDermid / REUTERS
Курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin в воскресенье вновь обновил исторические максимумы. По состоянию на 06:20 мск воскресенья, 13 августа, за одну единицу предлагают 4101,41 доллар, капитализация валюты приблизилась к 67,7 миллиарда долларов, сообщает торговая площадка Coinmarketcap.

За 24 часа Bitcoin (BTC) подорожал на 12,29 процента. При этом отметку в три тысячи долларов за биткоин криптовалюта преодолела 7 августа, шесть дней назад.

В начале августа биткоин разделился на две валюты после того, как пользователи отвергли новый механизм Segwit2x, увеличивающий размер блока биткоина до 2 мегабайт (сейчас 1 мегабайт). Новая виртуальная валюта получила название Bitcoin Cash.

В первой половине 2017 года британские, немецкие и испанские математики спрогнозировали, что доля биткоинов в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году упадет до 50 процентов, а суммарная доля других — вырастет.

21 июля президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля «настороженное отношение к криптовалютам, поскольку в настоящее время почти ничего не отрегулировано в этой сфере», а колебания на рынке могут привести к серьезным потерям для людей или структур, юридических лиц.

2 июня зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты. В мае ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее регулятор заявлял, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 5 )

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Yanis (Посетители) Сегодня, 14:15
Битки на видео уже лет 5 никто не майнит, только на асиках. Альткоины - да, пока можно на видео...

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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Слушатель (Посетители) Сегодня, 13:55
скоро в объявлениях:

меняю квартиру на 4 биткоина
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 13:47
Ậбыρвалг,
Ну, китаезы на фермах в последнее время переходят на ASIC-системы, так что видеокарточки могут вздохнуть спокойно dada
 
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Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 12:42
Майнеры фиговы, все видеокарты нормальные скупили beat
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 10:47
Я сумел тебя добыть,
То, чаво не может быть! (с) crazy
 
 

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