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"Для меня он всегда останется чемпионом" - Назарбаев про Илью Ильина

Просмотров:49 Опубликовано: Сегодня, 19:52
"Для меня он всегда останется чемпионом" - Назарбаев про Илью Ильина
Скриншот с видео в Instagram.com
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе посещения этноаула поговорил с казахстанским тяжелоатлетом, лишенным двух олимпийских медалей Ильей Ильиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на аккаунт пресс-службы Акорды в Instagram.

"В ходе посещения национально-культурного комплекса "Этноаул" Глава государства побеседовал с казахстанским тяжелоатлетом Ильей Ильиным", - было подписано короткое видео, опубликованное в Instagram.

"Я ему говорил, для меня он всегда чемпионом останется", - сказал Глава государства Ильину.

Ранее сообщалось, чем занимается тяжелоатлет сейчас. Ильин со слов Мурата Абенова сейчас учится в США, подтягивает язык, изучает спортивный менеджмент, в свободное время от учебы ездит по разным штатам, проводит мастер-классы для любителей тяжелой атлетики.

Напомним, 23 ноября 2016 года было официально объявлено о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Илью Ильина двух золотых медалей ОИ-2008 и ОИ-2012 после того, как в его допинг-пробах после перепроверки были обнаружены запрещенные вещества. В заявлении Федерация тяжелой атлетики Польши сообщается, что официального утверждения Колецки в звании олимпийского чемпиона пришлось ждать почти полгода.

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 20:08
Опозорил всю страну. Столько людей верили в него. Оказался дешевый химик.
 
 

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