"Для меня он всегда останется чемпионом" - Назарбаев про Илью Ильина

Публикация от AkordaPress (@akordapress) Авг 13 2017 в 5:22 PDT

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе посещения этноаула поговорил с казахстанским тяжелоатлетом, лишенным двух олимпийских медалей Ильей Ильиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на аккаунт пресс-службы Акорды в Instagram."В ходе посещения национально-культурного комплекса "Этноаул" Глава государства побеседовал с казахстанским тяжелоатлетом Ильей Ильиным", - было подписано короткое видео, опубликованное в Instagram."Я ему говорил, для меня он всегда чемпионом останется", - сказал Глава государства Ильину.Ранее сообщалось, чем занимается тяжелоатлет сейчас. Ильин со слов Мурата Абенова сейчас учится в США, подтягивает язык, изучает спортивный менеджмент, в свободное время от учебы ездит по разным штатам, проводит мастер-классы для любителей тяжелой атлетики.Напомним, 23 ноября 2016 года было официально объявлено о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Илью Ильина двух золотых медалей ОИ-2008 и ОИ-2012 после того, как в его допинг-пробах после перепроверки были обнаружены запрещенные вещества. В заявлении Федерация тяжелой атлетики Польши сообщается, что официального утверждения Колецки в звании олимпийского чемпиона пришлось ждать почти полгода.