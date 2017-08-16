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На ИП "Google" подал в суд Национальный ядерный центр РК

Просмотров:99 Опубликовано: Сегодня, 18:43
На ИП "Google" подал в суд Национальный ядерный центр РК
Иллюстративное фото hi-news.ru
Национальный ядерный центр Казахстана подал в суд на индивидуального предпринимателя, который назвал свою компанию Google, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Национальный ядерный центр Министерства энергетики РК требовал в суде признать индивидуального предпринимателя "Google" недобросовестным участником государственных закупок и взыскать неустойки. Процесс шел в Специализированном межрайонном экономическом суде Павлодарской области.

"Исковое заявление Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Министерства энергетики Республики Казахстан" к индивидуальному предпринимателю "Google" о признании недобросовестным участником государственных закупок, взыскании неустойки удовлетворить частично. Признать индивидуального предпринимателя "Google" недобросовестным участником государственных закупок. Взыскать с индивидуального предпринимателя "Google" в пользу РГП на ПВХ "Национальный ядерный центр РК" МЭ РК неустойку в сумме 10 080 тенге, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1437 тенге. В удовлетворении остальной части иска отказать", - говорится в решении суда.

Решение может быть обжаловано и опротестовано апелляционной судебной коллегией по гражданским делам Павлодарского областного суда.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 19:21
О, как! Пойду срочненько зарегистрирую ИП Эппл и Майкрософт. Обую десяток-другой лохов, а претензии направлю в пиндосию, пущай отдуваются rofl
 
 

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