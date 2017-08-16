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WSJ узнала о намерении Apple потягаться с производителем «Игры престолов»

Просмотров:33 Опубликовано: Сегодня, 21:31
WSJ узнала о намерении Apple потягаться с производителем «Игры престолов»
Фото: Rodrigo Reyes Marin / AFLO / Globallookpress.com
Корпорация Apple намерена инвестировать один миллиард долларов в производство собственного видеоконтента в 2018 году. Об этом сообщает в среду, 16 августа, The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Apple может стать значимым игроком на рынке производства готового контента с учетом маркетингового влияния и охвата аудитории. В подтверждение данного тезиса газета приводит тот факт, что объем инвестиций компании в видеоконтент составляет около половины бюджета телеканала HBO, потраченного на аналогичные нужды в 2016 году. Он также приблизительно равен сумме, которую Amazon.com потратила в 2013 году на производство собственного медиа-контента.

Источники WSJ также говорят о том, что Apple может купить права на производство десяти телесериалов. При этом стандартом качества для корпорации будет фэнтезийная сага «Игра престолов» производства HBO.

В январе 2016 года сообщалось, что Apple ведет переговоры с голливудскими продюсерами по созданию оригинального ТВ-контента. Отмечалось, что он будет доступен эксклюзивно для iTunes.

Производством оригинального контента уже занимаются такие компании, как Netflix и Amazon. Netflix известен выпуском популярных сериалов «Карточный домик» и «Оранжевый — хит сезона», которые предоставляются эксклюзивно на платформе. Amazon создает для сервиса Amazon Prime сериал «Очевидное», вышедшие эпизоды были высоко оценены критиками.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 21:46
Все бы ничего, но сюжеты для сериалов... Нет, к "Карточному домику" претензий нет - все супер! А Кевин Спейси вообще глыба и матёрый человечище! applause
А вот остальные упомянутые здесь - это нечто, судя по описанию huh
Может все-таки Эппл родит что-то нетленное, ну хотя бы не хуже "Клана Сопрано" burumburum
 
 

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