WSJ узнала о намерении Apple потягаться с производителем «Игры престолов»

Корпорация Apple намерена инвестировать один миллиард долларов в производство собственного видеоконтента в 2018 году. Об этом сообщает в среду, 16 августа, The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что Apple может стать значимым игроком на рынке производства готового контента с учетом маркетингового влияния и охвата аудитории. В подтверждение данного тезиса газета приводит тот факт, что объем инвестиций компании в видеоконтент составляет около половины бюджета телеканала HBO, потраченного на аналогичные нужды в 2016 году. Он также приблизительно равен сумме, которую Amazon.com потратила в 2013 году на производство собственного медиа-контента.
Источники WSJ также говорят о том, что Apple может купить права на производство десяти телесериалов. При этом стандартом качества для корпорации будет фэнтезийная сага «Игра престолов» производства HBO.
В январе 2016 года сообщалось, что Apple ведет переговоры с голливудскими продюсерами по созданию оригинального ТВ-контента. Отмечалось, что он будет доступен эксклюзивно для iTunes.
Производством оригинального контента уже занимаются такие компании, как Netflix и Amazon. Netflix известен выпуском популярных сериалов «Карточный домик» и «Оранжевый — хит сезона», которые предоставляются эксклюзивно на платформе. Amazon создает для сервиса Amazon Prime сериал «Очевидное», вышедшие эпизоды были высоко оценены критиками.
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