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Цены на нефть резко подскочили

Просмотров:134 Опубликовано: Вчера, 23:43
Цены на нефть резко подскочили
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Нефть резко подорожала после данных Минэнерго США о запасах топлива в стране. Котировки марки Brent вечером 18 августа выросли на три процента, американской WTI — на 2,9 процента.

По информации на 20:20 мск, нефть Brent на лондонской бирже ICE стоила 52,62 доллара за баррель (плюс 3,12 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 2,89 процента, до 48,45 доллара за баррель.

За неделю с 4 по 11 августа запасы нефти в США сократились на 8,9 миллиона баррелей до 466,5 миллиона баррелей. Ранее аналитики предсказывали снижение на 3,06 миллиона бочек, отмечает Reuters. Среди других факторов, способствующих росту стоимости сырья, — прогнозируемое увеличение спроса в Китае и во Вьетнаме во второй половине этого года, указывает агентство.

По данным JODI, Россия в июне 2017 года добывала в среднем 10,323 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 253 тысячи баррелей больше показателей Саудовской Аравии за этот же период (10,070 миллиона баррелей).

10 августа цена марки Brent впервые с 25 мая поднялась выше отметки в 53 доллара за баррель.
Источник: Lenta.ru
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