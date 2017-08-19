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Марк Цукерберг собрался в декретный отпуск

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 09:00
Марк Цукерберг собрался в декретный отпуск
Фото из открытых источников
Глава Facebook Марк Цукерберг собрался во второй декретный отпуск. Об этом он сообщил подписчикам своей страницы, передает Today.kz.

Он очень трогательно написал, зачем отцу уходить в декрет.

"Когда родилась Макс, я взял два месяца отпуска по уходу за ребенком. Я всегда буду благодарен за то, что мог провести с ней столько времени в первые месяцы ее жизни", - пояснил Марк Цукерберг.

Основатель Facebook и его жена Присцилла Чан ждут появления на свет второго ребенка.

"Наша новая дочь скоро родится, и я планирую взять два месяца отпуска по уходу за ребенком. На этот раз я собираюсь воспользоваться возможностью разделить отпуск на части. Я возьму месяц, чтобы быть с Присциллой и девочками в начале, а потом мы проведем весь декабрь вместе", - написал Цукерберг.

Facebook предлагает всем сотрудникам четыре месяца отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком.

"Исследования показывают, что когда работающие родители берут время, чтобы быть со своими новорожденных, это хорошо для всей семьи. И я уверен, что офис все еще будет стоять, когда я вернусь", - поделился мыслями глава компании.

Напомним, Марк Цукерберг и его давняя подруга Присцилла Чан поженились в мае 2012 года. Пара долго не могла завести ребенка. 2 декабря 2015 года в семье родился первенец - дочь Максима Чан.

В марте стало известно, что пара ждет второго ребенка.
Источник: Today.kz
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