Марк Цукерберг собрался в декретный отпуск

Глава Facebook Марк Цукерберг собрался во второй декретный отпуск. Об этом он сообщил подписчикам своей страницы, передает Today.kz.



Он очень трогательно написал, зачем отцу уходить в декрет.



"Когда родилась Макс, я взял два месяца отпуска по уходу за ребенком. Я всегда буду благодарен за то, что мог провести с ней столько времени в первые месяцы ее жизни", - пояснил Марк Цукерберг.



Основатель Facebook и его жена Присцилла Чан ждут появления на свет второго ребенка.



"Наша новая дочь скоро родится, и я планирую взять два месяца отпуска по уходу за ребенком. На этот раз я собираюсь воспользоваться возможностью разделить отпуск на части. Я возьму месяц, чтобы быть с Присциллой и девочками в начале, а потом мы проведем весь декабрь вместе", - написал Цукерберг.



Facebook предлагает всем сотрудникам четыре месяца отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком.



"Исследования показывают, что когда работающие родители берут время, чтобы быть со своими новорожденных, это хорошо для всей семьи. И я уверен, что офис все еще будет стоять, когда я вернусь", - поделился мыслями глава компании.



Напомним, Марк Цукерберг и его давняя подруга Присцилла Чан поженились в мае 2012 года. Пара долго не могла завести ребенка. 2 декабря 2015 года в семье родился первенец - дочь Максима Чан.



В марте стало известно, что пара ждет второго ребенка.

