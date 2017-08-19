Марк Цукерберг собрался в декретный отпуск

Глава Facebook Марк Цукерберг собрался во второй декретный отпуск. Об этом он сообщил подписчикам своей страницы, передает Today.kz.
Он очень трогательно написал, зачем отцу уходить в декрет.
"Когда родилась Макс, я взял два месяца отпуска по уходу за ребенком. Я всегда буду благодарен за то, что мог провести с ней столько времени в первые месяцы ее жизни", - пояснил Марк Цукерберг.
Основатель Facebook и его жена Присцилла Чан ждут появления на свет второго ребенка.
"Наша новая дочь скоро родится, и я планирую взять два месяца отпуска по уходу за ребенком. На этот раз я собираюсь воспользоваться возможностью разделить отпуск на части. Я возьму месяц, чтобы быть с Присциллой и девочками в начале, а потом мы проведем весь декабрь вместе", - написал Цукерберг.
Facebook предлагает всем сотрудникам четыре месяца отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком.
"Исследования показывают, что когда работающие родители берут время, чтобы быть со своими новорожденных, это хорошо для всей семьи. И я уверен, что офис все еще будет стоять, когда я вернусь", - поделился мыслями глава компании.
Напомним, Марк Цукерберг и его давняя подруга Присцилла Чан поженились в мае 2012 года. Пара долго не могла завести ребенка. 2 декабря 2015 года в семье родился первенец - дочь Максима Чан.
В марте стало известно, что пара ждет второго ребенка.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.